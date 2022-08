Takzvaná povodňová pohotovost ČHMÚ platí v Praze a Černošicích od 15:10 do půlnoci. Potok Botič pak byl na prvním stupni v Průhonicích a Jesenici u Prahy, kde se ale přes den dostal těsně pod třetí stupeň. První stupeň pak platil i na Skalici v Zadním Poříčí na Příbramsku. Podle meteorologů se nebezpečí netýká jen Botiče, ale i dalších menších toků v okolí metropole. Lidé by mimo jiné měli omezit pohyb v podmáčených oblastech, kde hrozí pád stromů. V Praze také do 19 hodin platí výstraha před extrémními srážkami. Na stanici Praha-Libuš spadlo za posledních pět hodin přes 50 milimetrů srážek.

Hasiči od pátečního večera evidují několik desítek výjezdů, nejčastěji k popadaným větvím nebo k odčerpávání vody ze zaplavených míst. "Čerpáme vodu v oblasti Vršovic a Nuslí, třeba z podchodu v ulici Ukrajinská nebo z garáží v ulici Sámova," uvedli hasiči v sobotu před 15. hodinou. Kvůli zaplavenému podchodu byl omezen provoz vlaků ve stanici Praha-Vršovice, některé spoje ve stanici nezastavovaly. "Není bezpečný výstup a nástup cestujících," uvedly České dráhy na svém twitteru.

Problémy byly také na hlavní železniční trati z Prahy do Ústí nad Labem. U Nelahozevsi spadl do kolejí strom, provoz byl proto veden pouze po jedné koleji. Vlaky tak mohly nabírat až 15 minut zpoždění.

Kvůli nepříznivému počasí a nezpůsobilému terénu se v sobotu nehraje utkání čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Hradcem Králové.

Od pátku do sobotního rána napršelo nejvíce v okolí Plzně a v pásu táhnoucím se severojižním směrem přes Prahu a Středočeský kraj. Za 24 hodin tam spadlo 20 až 50 milimetrů vody, ve stanici Zbiroh Švabín dokonce téměř 85 milimetrů.

Meteorologové prodloužili výstrahu před bouřemi pro východní část Čech, Moravu a Slezsko. Platí do noci na neděli. Na východě země mohou být bouřky velmi silné s přívalovým deštěm a kroupami. Vydatně pršet tam má až do pondělí. Povodně hrozí také Rokycansku a Plzeňsku, kde je výstraha s extrémním stupněm nebezpečí. Zároveň už nikde v ČR neplatí varování před požáry. ČTK to v sobotu sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).