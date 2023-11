Přišel podzim a s ním i oblíbená dýňová sezóna. V Botanické zahradě hlavního města Prahy v těchto dnech vrcholí dýňová výstava, která je pro tento rok inspirována Asií a její kulturou. Přijďte se podívat na dýňové draky, samuraje, gejši a další motivy. Tento víkend je navíc pro návštěvníky připraveno dlabání dýní a lampionový průvod.

Dýňová výstava v pražské botanické zahradě. Na fotce tenistky Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková s dětmi. | Foto: Botanická zahrada Praha

Botanickou zahradu letos zaplnilo přes pět tun podzimních plodů různých tvarů, barev a velikostí. Královnou celé přehlídky je dýně nazvaný Atlantic Giant, která váží přes sto kilo. Zahradě ji věnoval pěstitel Jan Staněk z Horních Bludovic. Dýňová výstava v pražské botanické zahradě. Na fotce tenistky Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková s dětmi.Zdroj: Botanická zahrada Praha

Výstavu dýní a dýňových aranžmá v botanické zahradě podpořily i patronky a úspěšné české tenistky Lucie Šafářová, Barbora Strýcová a Andrea Sestini Hlaváčková. Ty se spolu se svými dětmi zúčastnily zábavného odpoledne, při kterém se utkaly v dlabání dýní.

„Výstava dýní je již tradičně vrcholem našeho podzimního programu a patří k velmi oblíbeným akcím zahrady. Svědčí o tom i zájem o letošní ročník, přehlídku doposud zhlédlo více než 21 tisíc návštěvníků. Na pomyslném piedestalu celé výstavy stojí obrovský dýňový drak a samozřejmě gigantická dýně od pana Staňka, která má úctyhodnou váhu přes 100 kg. Rád bych poděkoval patronkám výstavy Lucii Šafářové, Andree Sestini Hlaváčkové a Barboře Strýcové, které společně se svými dětmi podpořily výstavu a mohly se tak stát vzorem pro návštěvníky, kteří se o nadcházejícím víkendu zúčastní workshopů výroby dýňových luceren,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

O víkendu 28. a 29. října je pro návštěvníky připravena výroba dýňových luceren, halloweenské výzdoby či dlabání, a to od 10 do 17 hodin. Připravený bude i tvořivý workshop malování na perníčky a řezbářská dílna. Dýně budou za drobný poplatek k zakoupení na místě. Cena workshopů je 60 Kč s platbou v hotovosti.

Dlabete dýně? Zúčastněte se výzvy Deníku:

Zdroj: Deník

Dýňové lucerny a Halloween

Celá výstava vyvrcholí v úterý 31. října, kdy se chystá halloweenský program. Nebude chybět tajemná výzdoba, soutěže a záludné úkoly, ale ani opékání špekáčků. Odpoledne zpestří hudební vystoupení a malí i velcí účastníci si mohou vyzkoušet práci řezbáře nebo malování perníčků a pochutnat si na bohatém občerstvení s chutí a vůní podzimu.

Program začíná ve 14 hodin a v 17.30 jej završí tradiční průvod setmělými expozicemi zahrady se světélky a halloweenskými lampiony.

Výstava dýní a dýňových aranžmá 13.–31. 10. 2023 Dlabání dýní: 28.–29. 10., 10.00–17.00 Halloween a lampionový průvod: 31. 10., 14.00–19.00

Dýňové hody v Zoo Praha

Záplava dýní je připravena také v Zoo Praha. Kde již ve čtvrtek 26. října začínají dýňové hody u dvou desítek druhů zvířat a potrvají až do neděle 29. října.

Ve státní svátek 28. října se mohou návštěvníci vedle toho těšit i na speciální krmení lvů – jakožto zvířat ze státního znaku – a křtiny štěňat psů pralesních primátorem hl. m. Prahy Bohuslavem Svobodou za účasti jeho náměstkyně pro životní prostředí Jany Komrskové.

Smutek v Zoo Praha. Zemřel slavný leguán Pepíno, v zoo byl přes třicet let

V sobotu budou mít navíc všechny děti do 15 let vstup do Zoo Praha za symbolickou jednu korunu.

Dýňové hody u vybraných druhů zvířat (26. - 29.10) 10.00 hrabáči (Africký dům)

10.15 talapoini severní (Rezervace Dja)

11.00 nestoři kea (venkovní voliéra u Rákosova pavilonu)

12.30 medojedi (Afrika zblízka) Dýňové hody se mezi návštěvníky Zoo Praha staly velmi oblíbenou akcí. Některá zvířata dýně zkonzumují, jiná si s nimi hrají, avšak vzbudit zájem masožravců – jako ďáblů medvědovitých – musí chovatelé poněkud jiným obsahemZdroj: Oliver Le Que, Zoo Praha

12.45 psi ušatí (Afrika zblízka)

13.00 velké želvy (Pavilon velkých želv) – pouze 28. a 29. října

13.15 sloni indičtí (Údolí slonů)

13.30 dikobrazi jihoafričtí (Afrika zblízka)

14.00 vombati obecní (Darwinův kráter)

14.00 štětkouni afričtí (Rezervace Dja) – pouze 26. a 29. října

14.00 vlci hřivnatí (Napříč kontinenty) – pouze 27. října

14.00 nosálové bělohubí (Napříč kontinenty) – pouze 28. října

14.00 leguáni kubánští (Pavilon šelem a plazů) – pouze 28. a 29. října

14.30 ďáblové medvědovití (Darwinův kráter) – pouze 26. a 28. října

15.00 psi pralesní (Napříč kontinenty) – pouze 26. října

15.00 hutie kubánské (Napříč kontinenty) – pouze 27. a 29. října