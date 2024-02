Pražský magistrát pracuje s provozovateli sdílených elektrokoloběžek na jednotných pravidlech, která budou obsahovat mimo jiné i dohodu o jejich parkování. Do kdy by taková dohoda mohla být na stole, co bude obsahovat a jak veřejnost aktuálně elektrokoloběžky v Praze vnímá, přiblížil v rozhovoru s Deníkem manažer Boltu Peter Mesarč.

Peter Mesarč - manažer platformy Bolt pro její služby mikromobility k aktuálně probíhajícím jednáním operátorů mikromobility s vedením Prahy | Video: Eliška Stodolová

Od loňského roku má Praha nové vedení. Změnila se pravidla pro elektrokoloběžky?

Vezmu tu souhrnně za rok 2023. V pondělí 27. března byla na Praze 2 podepsaná se všemi operátory bikesharingu, respektive mikromobility, dohoda o provozování této služby. Už tam bylo velmi jednoznačně poznat, že máme městskou část, která udala tempo, udala ráz, jak to má vypadat. Bylo i poznat, že každá městská část má svou jinou představu a takový systém jednoduše není udržitelný.

Jak se teď chová pražský magistrát?

Jsme rádi, že magistrát tlačí na to, aby byla v rámci hlavního města Prahy uzavřená celopražská dohoda. Dá se říci, že se inspiruje již zmíněnou dohodou na Praze 2 a měla by pak platit ve všech městských částech. Aktuálně vedeme intenzivní, konstruktivní jednání s magistrátem tak, aby to bylo všude jednotné a bez rozdílů.

V jaké je to fázi? Do kdy by taková úmluva mohla vzniknout?

Co se týče časového rámce, tak to lze špatně odhadnout, protože mikromobilita je velmi dynamicky se pohybující systém. Věřím, že do konce této sezóny, tohoto roku, bude smlouva na stole a stihne se podepsat.

Jak se na to tváří ostatní městské části, některé byly silně proti elektrokoloběžkám, přispívají k diskuzi?

Diskuze se nedá vést jen na úrovni operátorů a pražského magistrátu. Přispívají i městské části, ale ty to vítají, protože pokud budou začleněné jejich připomínky, tak s dohodou nebudou mít žádný problém. Řešíme parkování elektrokoloběžek – kde se bude parkovat, jak to bude označené, kolik koloběžek tam bude a podobně.

Kromě parkování elektrokoloběžek, co budou ještě jednotná pravidla obsahovat? Bude tam třeba i bod k odtahům?

Dohoda spočívá v úplných základech, jako je určení parkovací mapy. To znamená stanovení míst, která budou určená pro parkování elektrokoloběžek a budou platit pro všechny. Řešíme i bod k omezení rychlostí, třeba z důvodu zóny nebo na příklad okolí domova důchodců, a to bude platit pro všechny, pro všechny městské části. Bude to široký soubor pravidel. Odtahy tam budou samozřejmě také.

Jedná se ještě o dalších věcech?

Začínáme na určení základních pravidel a myslím, že se postupně dostaneme ke komplikovanějším otázkám.

Uvedete příklad komplikovanějších pravidel?

Může jít o výběr poplatků za parkovací místo. Ve světě, kde se vyskytuje mikromobilita, je to padesát na padesát. Vždycky si to volí město. První variantou je dotační systém, kdy město podporuje mikromobilitu. Druhý je ten, že operátor naopak platí za to, že na místě službu provozuje, že jsou tam třeba parkovací místa. Špičková města, jako je třeba Varšava, to mají zavedené v systému, kdy operátor přispívá do fondu mikromobility, který následně sponzoruje rozvoj infrastruktury. To, co zaplatím, se promítne do ulice, třeba jako nový cyklopruh.

Před časem jste zavedli inovace jako je alkohol tester nebo kontrola tandemové jízdy? Jak to funguje?

Máme z toho skvělé výsledky. Zaznamenali jsme více jak 90 procentní úbytek hlášených tandemových jízd. To je významné snížení, tandemová jízda je nebezpečná. Také kognitivní test schopností i prevence smyku se osvědčila. Všechna tato opatření se slévají do námi nově zavedeného a zcela unikátního systému hodnocení uživatelů. Za špatné parkování a další prohřešky je jezdec po každých 5 jízdách bodován, a pokud spadne mezi 2 procenta nejproblematičtějších uživatelů v daném městě, obdrží v aplikaci varování a vzdělávací materiály zaměřené na bezpečné ježdění. Pokud během následujících 5 jízd své chování nezlepší, je uživateli na dalších 5 jízd omezena rychlost na 15 km/h. A když ani to nepomůže, je v aplikaci zablokován.

Zavedli jste něco nového?

Před časem jsme zavedli tzv. „Park Assist“, který na základě ukončené jízdy a fotografie z ukončené jízdy rozhoduje o tom, jestli je koloběžka zaparkovaná správně nebo ne. V současnosti máme už novou verzi ParkAssist+, která ve Skandinávii zredukovala špatně zaparkované koloběžky o 60 procent. Modul se učí na základě toho, co vidí na ulici. Až bude v Praze jednotné značení parkovacích míst, tak se to dokáže naučit velmi rychle. Díky rozpoznání bodů na fotografii ověří, zda je elektrokoloběžka zaparkovaná správně. Pokud by došlo k tomu, že se vrátíme o dva roky zpět a každá městská část bude mít jiná pravidla, tak by to mohl být problém.

Klesá nehodovost koloběžek?

S každým zavedením bezpečnostní funkce nebo prevence, nehodovost klesá. Podle našich čísel bylo loni 99,997% jízd ukončeno bez nehody nebo problémů. Trend je tedy kopírovat používání jiných dopravních prostředků a být stejně bezpečný.

Jakou pozorujete náladu ve společnost? Jsou elektrokoloběžky pořád pod silnou kritikou?

Nazývám to teorií „dítě a hračka“. Když dáte dítěti hračku, tak jí bude první rok používat nesprávně, možná jí rozbije. Druhý rok se o ní začne starat a třetí rok už se o ní úžasně stará a hraje si s ní. Stejně tak je to s mikromobilitou ve městě. Mikromobilita začínala v covidových letech. Každým rokem je nálada víc a víc mikromobilitě nakloněná a my to vidíme i na pražském magistrátě. V roce 2022 byl nárůst počtu automobilů v Praze větší o 40 tisíc, ale roční najetí kilometrů kleslo. To znamená, že více lidí má auto, ale jezdí méně nebo kratší jízdy. Auta jsou nahrazená kombinací veřejné dopravy a mikromobility.