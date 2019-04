„Ze zahraničí víme, že podobná opatření skutečně účinně snižují hladinu hluku. Chceme je vyzkoušet v praxi a věříme, že obyvatelům dané lokality dopřejí klidný spánek a zasloužený odpočinek ve svých domovech,“ vysvětluje smysl opatření náměstek primátora pro životní prostředí a bezpečnost Petr Hlubuček.

Výjimku mají jen rezidenti

Poprvé vstoupilo opatření v platnost již tento víkend. Zmíněné omezení provozu bude platit ještě z dnešní soboty na neděli a dále potom v pátek 20. a sobotu 21. dubna a v pátek 26. a sobotu 27. dubna v noci vždy od 22.00 do 03.00 hodin. Omezení se týká ulic: Dlouhá (od křižovatky s ul. Dušní po křižovatku s ul. Hradební), V Kolkovně, Rámová, Rybná, Masná a Kozí (od křižovatky s ul. Haštalskou po křižovatku s ul. Dlouhá).

Rezidenti s trvalým bydlištěm zapsaném v občanském průkazu, kteří budou chtít do dané oblasti ve výše uvedených hodinách vjet, budou do oblasti vpuštěni. Občané, kteří pojedou autem a trvalé bydliště v lokalitě nemají, policie do oblasti nepustí.

Vozy taxi služeb a dalších smluvních přepravců budou mít do oblasti v daných hodinách vjezd zakázán. Nejbližší místo nástupu a výstupu z vozů taxi bude na ulicích Revoluční, Pařížská, Řásnovka nebo na Staroměstském náměstí – tedy v docházkové vzdálenosti několika desítek metrů.

„Toto opatření je vyzkoušené i v zahraničí a účinně snižuje hladinu hluku. Doprava je v těchto ulicích intenzivní a už jenom průjezd aut po dlažebních kostkách vytváří značný hluk, nehledě na případné troubení, často puštěnou hudbu z okýnek aut a podobně. Věříme, že obyvatelům dané lokality toto opatření pomůže,“ říká David Skála, radní pro dopravu.

Celá akce probíhá v úzké koordinaci radního pro dopravu Prahy 1 Davida Skály, místostarosty Prahy 1 Petra Hejmy a náměstka primátora pro bezpečnost Petra Hlubučka. Na vybraných místech budou umístěny dočasné dopravní značky a dodržování zákazu bude kontrolovat Policie ČR a Městská policie hl. m. Prahy.