Praha bojuje s emisemi. Nesplnění normy může pro lodi znamenat zákaz kotvení

Hlavní město plánuje od příštího roku zakázat na Vltavě kotvení lodí, které nebudou splňovat emisní normu Euro 5. Médiím to sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. U lodních motorů není na rozdíl od automobilů měření emisí povinné a lodě nepodléhají žádné kontrole, řada z nich má velmi staré motory produkující velké množství zplodin. Radní Jan Chabr (TOP 09) uvedl, že v rámci smluv na kotvení chce město zajistit také například to, aby plavidla nevypouštěla do řeky fekálie.

„Vzhledem k tomu, že hlavní město nemá možnosti, jak regulovat lodní dopravu, můžeme pouze řešit pravidla pro kotvení lodí. Od 1. ledna 2021 tak na pražských březích nebudou moci kotvit lodě, které nebudou splňovat normu Euro 5," uvedl mluvčí. Opatření schválila ještě minulá politická reprezentace. Deset největších výletních lodí světa. Mají bazény, obří tobogany i lunapark Přečíst článek › Radní Chabr tento týden uvedl, že město chce také zajistit, aby lodě na řece dodržovaly pravidla chování. Zmínil problém s vypouštěním fekálií, což je dáno i nedostatečnou infrastrukturou pražských břehů. Město proto podle něj zvažuje, že pořídí servisní plavidlo, které by právě odčerpání fekálií za poplatek pro plavidla zajišťovalo. Do roku 2050 bude Praha bezuhlíková Vedení hlavního města si zlepšování kvality ovzduší vytyčilo jako jeden z důležitých bodů programu. Praha je po Ostravě druhým nejznečištěnějším městem v republice, přičemž až 80 procent znečištění produkuje doprava. Copak vám to jde z výfuku? Policie začne v Praze měřit emise aut Přečíst článek › Vedení magistrátu se proto chystá obnovit například plán zavedení nízkoemisní zóny, která by povolila vjezd do širšího centra města jenom autům s menšími emisemi. Rada prověří také možnost zpoplatnění vjezdu do centra, schválila zavedení MHD zdarma v době smogových situací a připravuje se vyhláška zakazující topení uhlím. Zastupitelstvo nedávno schválilo závazek, že se do roku 2030 v Praze sníží množství emisí oxidu uhličitého o 45 procent a do roku 2050 bude metropole takzvaně bezuhlíková. Metropole testuje další hybridní autobus. Jezdil už v Bruselu Přečíst článek ›

Autor: ČTK