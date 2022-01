Radní na jednání slíbili, že jejich praktiky zakážou, nařízení ale ještě musí projednat s městskými částmi a Energetickým regulačním úřadem. Technicky vzato se totiž nejedná o vyhlášku, nýbrž o nařízení, které nemusí projít schvalovacím procesem v zastupitelstvu.

Sebevražedný pokus? Pád ženy do kolejiště přerušil provoz na lince metra

V Praze sice už platí vyhláška, která podomní prodej obecně zakazuje, například nabídku hrnců nebo kosmetiky – ta se ale řídí živnostenským zákonem. A na prodejce energií se vztahuje energetický zákon. Díky novele energetického zákona platné od letošního ledna ale mohou obce tyto praktiky samy zakázat, umožňuje jim nově regulovat prodej a služby v energetice mimo obchodní prostory.

Firmy toho podle pražské radní pro legislativu Hany Kordové Marvanové (STAN) využívají. „Chceme proto nařízení vydat urychleně a zakázat to. Záměr bychom mohli schválit příští pondělí a poslat jej do zkráceného připomínkového řízení na patnáct dní, v průběhu února by mohlo začít platit,“ vysvětluje.

Postup energošmejdů využívá především neznalosti lidí. „Lidé jim podepisují generální zmocnění, které pak znamená automatické rozhodování za klienta, koho budou mít za smluvního partnera,“ varuje radní Jan Chabr (TOP 09).

Po podpisu generálního zmocnění jim totiž tito pochybní dodavatelé mohou automaticky měnit nastavené tarify. „To jsou praktiky na hraně nebo za hranou zákona. Je potřeba být maximálně obezřetný, tváří se totiž jako řádní dodavatelé,“ apeluje Chabr.

Připomíná zároveň, že městští dodavatelé, jako je Pražská energetika nebo Pražská plynárenská, těchto praktik nevyužívají.

Ozbrojené přepadení v centru Prahy: Má ho na svědomí organizovaná skupina lupičů

V režimu dodavatele poslední instance u Pražské plynárenské se nachází nyní asi desetina původních zákazníků, což jsou asi tři tisíce lidí. Ty, kteří nereagují na výzvy, dodavatel plánuje navštívit osobně.

„Zákaz podomního prodeje určitě nijak neomezí konkurenční prostředí a možnost Pražanů zvolit si svobodně svého dodavatele,“ dodává Kordová Marvanová.