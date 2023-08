/VIDEO, FOTO/ Není to zlé znamení, jestliže živly poničily sochu patrona české země? Má to být nějaké poselství? Či snad varování? I tyhle úvahy Deník ve čtvrtek zaznamenal v souvislosti s malérem, který se ve středu 16. srpna vpodvečer odehrál na Malostranském náměstí.

Poškození morového sloupu Nejsvětější Trojice z 18. století na Malostranském náměstí úderem blesku při bouřce ve středu 16. srpna. | Video: Deník/Radek Cihla

Silné bouřce, která ve středu večer na několika místech v centru Prahy škodila převážně přívaly vody, ale i kroupami a ničením stromů, totiž nebylo nic svaté. Doslova. Úder blesku totiž kolem půl sedmé viditelně poznamenal barokní morový sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí.

Dílo z druhého desetiletí 18. století je zjevně poškozeno na několika místech. Úlomky, které se dostaly až do dvacetimetrové vzdálenosti, lehce pošramotily i několik zaparkovaných aut. Viditelné újmě neušla ani socha sv. Václava, která je součástí morového sloupu společně s dalšími skulpturami.

Škody čeká upřesnění, půjdou do statisíců

Škoda způsobená na památce se zřejmě vyšplhá do statisíců, řekl Deníku Tomáš Hejtmánek z aukčního domu s galerií v Bubenči nesoucího jeho jméno, který pro Prahu 1 dohlíží na některé památky. Morový sloup ještě čekají podrobnější obhlídky i za účasti dalšího restaurátora kvůli upřesnění rozsahu poškození a také statické posouzení. Dá se ale předpokládat, že opravy nebude možné dělat z plošiny, ale bude třeba postavit lešení. Už to představuje citelnou položku. A na zhotovitele bude zřejmě třeba vypsat výběrové řízení.

Michaela Bittner Hochmanová, která nyní zastupuje mluvčího radnice Prahy 1, ve čtvrtek k poškození morového sloupu neměla konkrétní informace. Odpoledne nicméně potvrdila, že morový sloup blesk skutečně zasáhl – a slíbila, že radnice k tomu vydá tiskovou zprávu.

Zřetelná jsou poškození na několika místech památky, avšak ne v nějaké souvislé dráze. Mimo jiné se v horní části sloupu utrhly dvě mramorové desky, přičemž Hejtmánka překvapilo, že neviděl upevňovací čepy. „Hledají se restaurátorské zprávy,“ konstatoval s tím, že je třeba podle dokumentace upřesnit způsob uchycení. Desky prý nebyly původní; zřejmě byly instalovány v rámci dlouhodobější rekonstrukce před nějakými dvaceti či pětadvaceti lety.

Poškození morového sloupu Nejsvětější Trojice z 18. století na Malostranském náměstí úderem blesku při bouřce ve středu 16. srpna.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Kamenná socha sv. Václava má uražený kus pláště. Odlomena také byla spodní část žerdě zlaceného Václavova praporce. „Tu jsem odnesl, aby to někdo nesebral jako suvenýr,“ poznamenal Hejtmánek.

Další čeští světci a patroni – Jan Nepomucký, Ludmila, Prokop a Vojtěch – zůstali bez viditelné újmy. Také znázornění Nejsvětější Trojice – Boha Otce., Krista a holubice Ducha svatého – nejeví známky poškození, stejně jako socha Pany Marie Immaculaty.

Poškozena je ale rovněž část římsy. A po bouřce také pod morovým sloupem zůstala ležet shozená svíčka. Prozkoumat určitě bude ještě třeba Boží oko na samém vrcholu obelisku.

Poškození morového sloupu Nejsvětější Trojice z 18. století na Malostranském náměstí úderem blesku při bouřce ve středu 16. srpna.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Policie věc zaznamenala, viníka nehledá

Na místě byli ve středu i policisté, nicméně okolnosti události nevyšetřují. Deníku to ve čtvrtek řekl Richard Hrdina z pražského policejního ředitelství. V podobných případech, kdy není aktuální podezření na zavinění konkrétní osobou, bývá úkolem policie zajistit perimetr, aby následně nedošlo ke zranění, a případně zaevidovat a sepsat záznam, vysvětlil Hrdina.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Ostatně: zápis od policie by se někomu ještě možná mohl hodit. Představa si, že přijdete do pojišťovny nahlásit: zaparkované auto mohl poškodit kus praporce svatého Václava – pokud to tedy nebyla spadlá římsa.

Morový sloup Nejsvětější Trojice na Malostranském náměstí



Základ barokní stavby pochází z roku 1715, kdy byl monument vybudován jako poděkování (votivní dar malostranských měšťanů) za ústup morové epidemie v roce 1713; vylepšení pak byla doplněna v reakci na období velkého hladomoru v roce 1772- Autorsky se podíleli velikáni své doby: návrh připravil v Čechách působící architekt italského Giovanni Battista Alliprandi, sochy dodali Ferdinand Geiger a Jan Oldřich Mayer; doplněné putti (děťátka či „andílci“) a vázy na balustrádě (zábradlí) ze sedmdesátých let pocházejí z dílny Františka Ignáce Platzera- Dominující prvkem je obelisk se znázorněním prozřetelnosti v podobě Božího oka na vrcholu, ze tří stran sloup obklopují vodní nádrže jakožto symboly života, milosti a spásy (někdy bývá připomínáno zdraví) a na čtvrté stojí oltářní mensa (stůl), nad níž se nachází socha Panny Marie Immaculaty (Neposkvrněné); další dominantní sochařskou výzdobu představuje Nejsvětější Trojice zahrnující Boha Otce žehnajícího pravicí, Ježíše Krista s masivním pozlaceným křížem, oba sedící, a letící holubici znázorňující Ducha svatého; nechybí také čeští patroni sv. Jan Nepomucký, sv. Ludmila, sv. Prokop, sv. Václav a sv. Vojtěch- Spodnímu soklu dominují nápisové desky a fontánové chrliče v podobě lvích hlav