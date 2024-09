Praha se opět stane světovým dějištěm běhu. Téměř osm tisíc běžců z celého světa se totiž v sobotu 7. září sjede do Prahy, aby se zúčastnili 27. ročníku mezinárodní sportovní akce Birell Grand Prix Praha. Celá běžecká událost si ale žádá značná dopravní omezení v centru Prahy a to včetně dočasných změn na trasách linek MHD.

Hlavní program je složený ze dvou závodů. Adidas Běh pro ženy na pět kilometrů startuje v 18 hodin na náměstí Republiky u Obecního domu, Birell Běh na 10 kilometrů začíná na stejném místě o hodinu a půl později. Cíl je pro oba závody naplánován rovněž u Obecního domu.

Birell Grand Prix Prague 2023:

| Video: Youtube

V trase závodu budou platit uzavírky, již ale s předstihem. Jednotlivé ulice budou pak postupně zprůjezdněny ihned po proběhnutí posledního běžce. Dopravu budou řídit policisté ve spolupráci se strážníky MPHMP.

Uzavírky budou po celé trase závodu, některé začnou platit už v pátek

Podle mluvčího magistrátu Vita Hofmana budou předpokládané úplné uzavírky komunikací v čase od 16:30 do 22 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí i ulice Na Příkopě a náměstí Republiky.

„V rozmezí od 17:30 do 21:00 hodin budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 19:20 hodin pak bude podle průběhu závodu dočasně uzavřeno také Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny," doplnil Hofman.

Během závodu bude rovněž platit i zákaz zastavení a jeho nerespektování bude znamenat odtažení vozidla. Kvůli vybudování zázemí celé akce bude navíc zákaz rozšířen v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě, kde bude platit už od pátku 6. září 2024 od 18:00 hodin, a to až do soboty 7. září 2024 do 24:00.

Delší zákaz zastavení, konkrétně v sobotu 7. září 2024 od 12:00 do 23:00 hodin, bude pak zaveden také v ulici Revoluční, na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží.

Omezení se dotkne i linek MHD

Změny se nevyhnou ani povrchovým linkám MHD. V den závodu bude zhruba od 16:00 do 21:30 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova mostu, Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše. Změny se budou týkat tramvajových linek číslo 8, 15, 17, 26, 27, 34, 41, 42 a také autobusových spojů číslo 194 a 207.

Je proto doporučeno pro pohyb v centru města využívat linek metra.