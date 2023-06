Doporučení pražské hygienické stanice dočasně uzavřelo koupaliště Lhotka. Po víkendovém koupání v biotopu se u lidí objevila svědivá vyrážka, která se projevuje skvrnami, puchýři a zarudnutím kůže. Na vině jsou zřejmě parazitičtí živočichové.

Otevření přírodního koupaliště Lhotka v Praze 4. | Foto: Deník / Vladimír Šťastný

Hygienická stanice hlavního města Prahy po uplynulém víkendu zaznamenala zvýšený počet hlášení zdravotních problémů spojených s koupáním na Lhotce. Od úterý je koupaliště s přírodním čištěním vody uzavřeno.

„Původce onemocnění šetříme, pravděpodobně jde o takzvanou cerkariovou dermatitidu, která se projevuje alergickou vyrážkou doprovázenou intenzivním svěděním, komplikace jsou vzácné. Léčba spočívá v užívání lokálních i celkových antihistaminik. Svědění trvá přibližně pět dní, poté ustupuje,“ zveřejnili pražští hygienici.

Koupaliště Lhotka je nyní pro jistotu uzavřeno do doby, než pražská hygienická stanice najde původ onemocnění. „Přerušení provozu - vážení návštěvníci, s politováním vám musíme oznámit, že od úterý 20. června do pátku 23. června bude areál z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení,“ stojí na webu koupaliště.

Pražská koupaliště zahájila sezónu. Podívejte se na jejich přehled

Na sociálních sítích vedení koupaliště současně doplnilo vysvětlení, že výskytu cerkarií nelze zabránit a nesouvisí s čistotou vody na koupališti, která je z hlediska běžně sledovaných parametrů a průhlednosti hodnocena dlouhodobě na výbornou.

S letní sezonou a aktuálním velmi teplým počasím hygienici spustili dotazník, který má pomoci při odhalování podobných případů. „Pokud se u vás vyskytly zdravotní problémy a máte dojem, že byly způsobeny koupáním nebo jinou aktivitou (hry, vodní sporty) v přírodní nádrži, řece nebo i ve veřejném bazénu, prosíme vyplňte následující dotazník,“ uvádí na svém webu spolu s odkazem.

Zdroj: Youtube

Hygienici v květnu kontrolovali přírodní koupaliště na celém území metropole. Výsledky šetření uvedli v souhrnné zprávě 5. června. Žádná onemocnění tehdy známa nebyla. Kontrolou prošlo jak koupaliště Lhotka, tak koupaliště v Radotíně, betonová nádrž v Šárce, koupaliště Hostivař a Džbán, rybník Motol a koupaliště Šeberák.

Ze zmíněných kontrol vyšla skoro všechna koupaliště s hodnocením „voda vhodná ke koupání“ a „voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi“. Oba výsledky umožňují koupání lidí bez omezení.

Hygienik Mandík: podmínky pro koupání v přírodě jsou nyní ideální

Hygienici vodu prověřují pravidelně po celou sezonu. Odběry vody probíhají každé dva týdny, v případě betonové nádrže Divoká Šárka jedenkrát za měsíc.

Cerkariová dermatitida



- onemocnění způsobují parazitičtí živočichové, jejichž životní cyklus je vázán na vodní plže a dále na vodní ptáky, třeba divoké kachny



- příznaky: tvorba skvrn, puchýřů, zarudnutí kůže, bolest břicha, průjem



- doprovázeno intenzivním svěděním



- symptomatická léčba – použití proti alergenů, lokálních antihistaminik, steroidů…



- s léčbou kožní problémy odezní zpravidla do 5 dnů



Z hlediska cerkariové dermatitidy je nejdůležitější fází životního cyklu tzv. cerkariové stádium, které se uvolní z plže do vody a snaží se najít vodního ptáka, ve kterém by dokončilo svůj vývoj. Pokud narazí cerkarie na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže. Při opakovaném setkání je pokus o průnik kůží člověka provázen silnou imunitní reakcí, což je vlastně cerkariová dermatitida. Cerkárie brzy po napadení kůže spontánně zmírají.



Zdroj: Krajská hygienická stanice