OBRAZEM: Nejlepší dobrovolníci z Bílé pastelky se sešli v rezidenci primátora

Stovky dobrovolníků se i letos zapojily do celonárodní sbírky Bílá pastelka. Ta už 22 let shání peníze pro pomoc nevidomým a slabozrakým. Za dobu konání sbírky rozdali dobrovolníci 3 400 000 pastelek. Letos se ve sbírce podařilo vybrat 3,65 milionu korun, peníze budou použity například na nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů či podporu zaměstnávání lidí se zrakovým postižením. Ti nejlepší dobrovolníci se v pátek 19. listopadu vydali do hlavního města a v rezidenci primátora na Mariánském náměstí se jim dostalo poděkování.

Poděkování dobrovolníkům sbírky Bílá pastelka v rezidenci primátora hl. města Prahy. | Foto: Deník/Radek Cihla

Bílou pastelku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. FOTO: Záběry uprchlíků a logo ODS. Anonymní aktivisté promítali na vládní budovu Přečíst článek › Za hlavní město byli pozvání Praha Jolana Kluchová a Vladimír Klucho, Středočeský kraj reprezentovali Marek Konopiský a Jakub Švarc. Zástupce vyslal každý kraj české republiky. Ocenění dobrovolníci



1. Moravskoslezský - OO Opava - Plchová Petra

1. Moravskoslezský - OO Opava - Eva Flanderková

2. Praha - TC Praha - Vladimír Klucho

2. Praha - TC Praha - Jolana Kluchová

3. Zlínský - OO Vsetín - Lucie Melichaříková

3. Zlínský - OO Vsetín - Blanka Mrnuštíková

3. Zlínský - OO Vsetín - Věra Strbačková

4. Olomoucký - OO Šumperk - Vyhnálek František

4. Olomoucký - OO Šumperk - Kubík David

5. Jihočeský - OO České Budějovice - město - Zdislava Štechová

5. Jihočeský - OO České Budějovice - město - Jana Malá

5. Jihočeský - OO České Budějovice - město - Anežka Doleželová

5. Jihočeský - OO České Budějovice - město - Natálie Švábová

6. Vysočina - OO Havlíčkův Brod - Marie Vinklerová

6. Vysočina - OO Havlíčkův Brod - Jana Semrádová

7. Jihomoravský - OO Blansko - Zámečníková

7. Jihomoravský - OO Blansko - Burgertová

8. Pardubický - TC Pardubice - Vojtěch Bakeš

8. Pardubický - TC Pardubice - Jana Benáčová

9. Plzeňský - OO Plzeň - jih - Milan Včelák

9. Plzeňský - OO Plzeň - jih - Irena Kajerová

10. Královéhradecký - TS Hradec Králové - Šárka Klůzová

10. Královéhradecký - TS Hradec Králové - Kateřina Cermanová

11. Ústecký - OO Chomutov - Ilona Vyskočilová

11. Ústecký - OO Chomutov - Monika Záklasníková

12. Středočeský - TS Praha - Marek Konopiský

12. Středočeský - TS Praha - Jakub Švarc

13. Karlovarský - OO Cheb - Radek Kříž

13. Karlovarský - OO Cheb - Tomáš Vrchlavský

14. Liberecký - TS Liberec - Kritýna Ulrichová

14. Liberecký - TS Liberec - Pavlína Hotková