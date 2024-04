Městská policie bude v místech připravena vysvětlit a připomenout, jak se na kole správně chovat, aby lidé předešli zbytečným úrazům a nebo jak má vypadat správná výbava.

Z loňské preventivní akce v Kunratickém lese:

„Děti všech věkových skupin se mohou těšit na edukační hry a drobné dárky v podobě reflexních a bezpečnostních prvků. Strážníci budou taktéž připraveni pomoci odstranit případné drobné závady či doplnit chybějící povinnou výbavu, jako jsou odrazky a světla," doplnila mluvčí Městské policie hl. m. Prahy Irena Seifertová.

Strážníky budou lidé moci potkat od poloviny dubna do konce září zejména na frekventovaných cyklostezkách jako jsou v Braníku, Modřanech, Troji či Stromovce a to každý týden v úterý, čtvrtek a neděli vždy od 14 do 18 hodin. O prázdninách pak už od 10 hodin.

Výsledky akce KOLOBĚŽKA. Za víkend udělili strážníci pokuty za téměř 200 tisíc

Završením prevence pak bude navazující akce "Nejezdi jako netopejr" na přelomu října a listopadu, kdy se mění čas, která si dává za úkol připomenout, že za snížené viditelnosti je neosvětlený cyklista nebezpečím nejen pro sebe, ale také pro okolí.