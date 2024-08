Natálie Tvrdíková dnes 06:30

S koncem prázdnin a návratem dětí do škol se tradičně zvyšuje riziko dopravních nehod, zejména v okolí školních budov. Policie varuje, že první dny září jsou každoročně jedním z nejrizikovějších období na silnicích, a vyzývá k maximální obezřetnosti všech účastníků silničního provozu. Zvláště rodiče by měli připravit své děti na bezpečnou cestu do školy, a řidiči by měli být zvláště opatrní v blízkosti škol.