Bezdomovci v centru metropole jsou v pohybu. Kvůli rozkopanému Václavskému náměstí, kde se staví i rekonstruuje tramvajová trať , si někteří hledají poblíž vhodnější útočiště. Deníku to potvrdila radní Prahy 1 pro sociální věci a bezbariérovost Ivana Antalová (nestranička, zvolena za Piráty).

Jestliže však lidé bez přístřeší budou ve středu města třebas i méně vidět a oddychnou si záhonky sloužící za toaletu, neznamená to, že by zmizely problémy spjaté s přítomností osob bez přístřeší. Ani možná rizika.

Situaci v bezdomovecké komunitě v centru hlavního města Antalová dlouhodobě sleduje. Kvůli samotným lidem nejenom bez adresy, ale často i bez dokladů, kteří se dostali do situace, kdy potřebují pomoc (ať už byla jejich cesta „na dno“ jakákoli) – ale rovněž z pohledu občanů.

Pokud se problémy těchto lidí nebudou řešit, může hrozit, že se z tohoto prostředí rozšíří epidemie. „Nejen žloutenky, ale třeba i černého kašle,“ upřesnila Deníku Antalová.

V neposlední řadě jsou zde i finanční zájmy městské části, která je zřizovatelem Nemocnice Na Františku. Péče, kterou zdejší zdravotníci poskytují lidem bez domova, zůstává leckdy neuhrazena; Praha 1 ji doplácí z vlastního rozpočtu. Jak často? Korektně řečeno: nezřídka.

Rvačka bezdomovců na Hlavním nádraží v Praze:

Rvačka bezdomovců na Hlavním nádraží v Praze. | Video: Městská policie Praha

Jestliže se v řadě případů jedná o cizince, moc nepomáhá ani snaha řešit situaci s příslušnými ambasádami, které by mohly napomoci při návratu těchto lidí domů. „Reagují velmi laxně,“ zhodnotila Antalová své dojmy z kontaktu s úředníky velvyslanectví. „Buď nekomunikují vůbec, nebo říkají, co je ještě nutné naplnit,“ krčí rameny.

Poradí ombudsman, kdo má přidat?

Pštrosí politikou zavírání očí se problémy neztratí. Naopak: ve veřejném prostoru bezdomovců, zdá se, přibývá – přičemž tito lidé často trpí i zdravotními nebo duševními problémy nebo spadli do osidel závislosti.

Přičemž platí, že podpora, kterou mohou získat, nestačí k tomu, aby se většina z nich odrazila od stavu „přežívání“ a dospěla k nějaké změně. Jakkoli je pravdou, že jsou mezi nimi i tací, kteří o ni ani nestojí.

Jiní by však svůj život změnit chtěli. I proto se Antalová obrací na ombudsmana Stanislava Křečka s žádostí o pomoc při řešení rostoucího problému bezdomovectví. Připomíná, že koncepce a metody jsou známy už řadu let. Má nicméně za to, že podnět k tomu, aby dělaly maximum, co je v jejich silách, instituce, které mohou pomoci, potřebují dostat zvenčí.

Úřad veřejného ochránce práv se zatím s jejím podáním seznamuje; jeho reakci lze očekávat později. Antalová očekává, že ombudsman prozkoumá, co mají jednotlivé instituce vykonávat, a vybídne je, aby v naplňování své role byly aktivnější.

„Dochází k porušování práva na důstojnost a k ohrožení veřejného zdraví,“ upozorňuje radní, jak situaci vidí ona. S tím, že i když je známo, co by se mělo dělat, neděje se tak: „Strategie a akční plány existují už možná třicet let, ale jejich realizace vázne – stejně jako dodržování mezinárodních závazků.“ Důsledkem je podle Antalové natolik nedostatečné pokrytí terénními, ambulantními a pobytovými sociálními i zdravotními službami, že situaci označuje za „alarmující“.

Armáda spásy - prohlídka noclehárny v Holešovicích a zázemí na Praze 5 | Video: Eliška Stodolová

I když se má situace řešit na celopražské úrovni i v kontaktu hned s několika ministerstvy – především s resorty spravujícími sociální věci, zdravotnictví a finance – od oslovení veřejného ochránce práv si radní slibuje, že zásah ombudsmana by mohl věci urychlit.

Předpokládá, že její podnět, s apelem na zajištění důstojnosti a rovnosti v souladu s listinou základních práv a svobod, může přispět k tomu, aby se odpovědné orgány nakonec zapojily aktivněji – a potřebné služby byly zajišťovány v dostatečném rozsahu.

Otřesný pohled na lidi na ulici

Jak závažná je situace v ulicích centra Prahy, dokládá Antalová internetovou fotogalerií se snímky, které převážně pořídila ona sama nebo kolega. Bez touhy po senzaci či laciném rozdmýchávání emocí; se záměrem ukázat, jak tíživá situace je. Zdůraznit, co kolemjdoucí nepostřehnou – či spíš vidět nechtějí.

Snímky ukazují například lidi spící na zastávkách, ale i ošetřující své rány v kontroverzních podmínkách na ulici. Lidi, kteří po návštěvě nemocnice nebyli umístěni v zařízení následné péče, ale propuštěni: právě na ulici.

Že by zveřejněním těchto snímků narušovala něčí důstojnost či se dotkla osobnostních práv, se Antalová neobává. „Muže, kterému je vidět do tváře, jsem se samozřejmě zeptala na souhlas; jiní jsou vyfoceni tak, aby je nebylo možné poznat,“ řekla Deníku s tím, že důležitý je záměr: volat o pomoc a po pomoci; poukázat na kontroverzní podmínky života bezdomovců. „Už jsme ostatně pořádali také výstavu fotografií představující lidi z ulice i s jejich příběhy,“ poznamenala Antalová.

Chybí hygienicko-zdravotnické zázemí

Za stěžejní k řešení problému považuje Antalová budování center hygienicko-zdravotnického zázemí v různých částech metropole – což je podnět, se kterým asi leckdo vysloví souhlas. Do chvíle, než by přišla řeč na to, že takové místo má vzniknout v blízkosti jeho bydliště. Podle radní však jde o koncept, kdy není třeba mít obavy, že se v okolí budou shromažďoval problémové osoby.

Jednak se počítá s důrazem na „atomizaci“ neboli roztříštěnost umístění těchto center, jichž by pod hlavičkou centra sociálních služeb mohlo vniknout více v různých částech metropole, jednak by se mělo jednat o uzavřená pracoviště s přístupem umožňovaným sociálními pracovníky.

Sama radní nabízí jednu z možností: prostory u vestibulu stanice metra Můstek (k Národní třídě), o čemž i debatovala se zástupci dopravního podniku. Míní, že vhodné prostory by se našly i v dalších městských částech.

Už teď pomáhají rozmanité organizace nabízejí jídlo, přespání, ošacení, nabití baterie telefonu, zdravotnickou a případně i psychologickou péči, jíž by však bylo potřeba víc; narůstá i význam pomoci drogově závislým. Nicméně jako klíčová se ukazuje potřeba zajistit potřebným, kteří jsou ochotni respektovat pravidla, nouzové bydlení. To prý potvrzují nejen pražské poznatky, ale třeba i zkušenosti partnerů z Vídně.

Kolik v centru Prahy pobývá bezdomovců – a v hlavním městě obecně – lze určit obtížně. Některé odhady hovoří o tom, že v metropoli by mohlo být zhruba mezi čtyřmi a pěti tisíci lidí bez domova, částečně žijících na ulici či v parcích a lesích (nebo třeba v okolí nádraží, kde delší čas zůstávají po svém příjezdu) a částečně využívajících různé možnosti přespání pod střechou, avšak už to je podnět k diskusi.

Podle toho, s jakými lidmi jsou v kontaktu, nabízejí jiná čísla neziskovky a jiná policie. Poznat bezdomovce také není jednoduché. Zatímco u někoho je mýlka vyloučena, jejich osud je vidět na první pohled, jiného od člověka, který spí ve svém bytě a vlastní posteli, prakticky neodlišíte.