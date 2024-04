Podle ředitele sociálních služeb Armády spásy Jana Františka Krupy jsou lidé bez domova ve zvýšené míře vystavení chronickému stresu a nedostává se jim pocitu bezpečí. „Často jsou také obětmi násilí, a to uvnitř i vně komunity. Své jednání musí přizpůsobit drsnému prostředí ulice, což z dlouhodobé perspektivy negativně zasahuje lidskou psychiku,“ uvedl.

Hledání smyslu života

Lidé bez domova se často setkávají s negativními názory veřejnosti. Patří mezi ně odsuzování za nezaměstnanost, alkoholismus, agresivitu. Málokoho by napadlo, že i zapáchající člověk ležící na ulici může mít své sny, na kterých chce pracovat.

„Klient ke mně začal docházet s tím, že se mu stále nedaří žít tak, aby byl spokojený. Neví, na jakou oblast svého fungování se zaměřit, a má pocit zmatení a ztráty smyslu,“ popisuje příběh muže z Prahy psycholožka Armády spásy Dominika Drahovzalová.

Navíc na tom muž nebyl zdravotně dobře a čekala ho řada operací. Přesto jde podle ní o aktivního klienta, který i přes předdůchodový věk má ještě hodně plánů včetně těch, které by byly přínosné veřejnosti.

Drahovzalová mu pomohla zorientovat se v jeho povinnostech a pomohla mu zjistit, že: „jsou věci, které může ovlivnit hned a věci, které ovlivnit nemůže a je zbytečné na ně plýtvat energii. Uvědomil si, co potřebuje, aby mohl dosáhnout svých snů o spokojeném životě,“ upřesnila pro Deník.

Psycholožka mu současně pomohla podat žádost o invalidní důchod, zajistit ubytování v azylovém domě a pracovat na zlepšení zdravotního stavu.

Ženy na ulici čelí domácímu násilí

Terénní tým Armády spásy se s další klientkou, paní Alžbětou, poprvé setkal v rámci monitoringu městské části Prahy 8. Žena tehdy přebývala v chatce, kterou společně se svým přítelem postavili svépomocí ze zbytků stavebního materiálu. Paní Alžběta začala postupně pracovat v nízkoprahové dílně, poté začala chodit pravidelně uklízet.

Po pár měsících se svěřila s tím, že dlouhodobě zažívá domácí násilí a čelí psychickému i fyzickému týrání ze strany partnera, jehož intenzita se neustále stupňovala.

Velmi záhy také došlo k zhoršení jejího zdravotního stavu a paní musela být na krátkou dobu hospitalizovaná v nemocnici. Pronásledovali ji i sebevražedné myšlenky. Přesto nabídky ze strany terénní pracovnice na konzultaci s terapeutkou žena zprvu odmítala, ale nakonec svolila.

V rámci prvních terapeutických sezení došlo k vytvoření krizového plánu pro případ, že by se klientka rozhodla od násilného partnera odejít. Další krizové plány byly pak vytvořeny pro případ, že by se klientka ocitla v situaci ohrožení života nebo se u ní objevily intenzivní myšlenky na sebevraždu.

Mezi klientkou a terapeutkou v průběhu prvních setkání nakonec došlo k dohodě, že Alžběta k ní nyní bude docházet pravidelně na terapeutická sezení jednou za týden.

V průběhu června roku 2023 se Alžběta nastěhovala do nového bytu v Praze. Ve stejné době se jí navíc podařilo i získat práci na hlavní pracovní poměr. Přesto problémy přetrvávaly dál. Bývalý partner začal Alžbětu citově vydírat, ta se navíc v té době strachovala o to, jestli vůbec do budoucna finančně utáhne náklady na bydlení. Po psychické stránce tak zažívala pocity nejistoty, tlaku, tísně a osamění. Od letošního roku proto začala znovu chodit na terapeutická sezení, která předtím na čas přerušila.

Právě možnost docházet na terapii paní Alžbětu nasměrovala správným směrem a v momentech nouze jí dodala potřebnou sílu překonat celou řadu náročných situací. V současné době je klientka ještě stále v pravidelném telefonickém kontaktu s terénní pracovnicí Armády spásy. Jednou za měsíc se pak s pracovnicí setkává v místě svého současného bydliště. Větší podporu ze strany terénního programu paní Alžběta momentálně nepotřebuje.

Špatná psychika může vést k životu na ulici

Armáda spásy poskytuje služby terapeutů pražským klientům od roku 2019. Dle knihy Kudy ke dnu od Libora Prudkého a Michaely Šmídové trpí vysoké procento lidí bez domova zdravotními potížemi fyzického či psychického charakteru nebo jejich kombinací.

Právě zdravotní problémy, a to zejména ty psychického původu, jsou třetí ze čtyř hlavních cest vedoucích k životu na ulici. U 10 až 15 % lidí bez domova se dá říci, že psychické potíže byly příčinou nebo jednou z příčin jejich bezdomovectví. Armáda spásy pomoc terapeutů financuje z projektu Duše na ulici.