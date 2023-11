/VIDEO, FOTO/ Blížící se zima ohrožuje nejvíce lidi bez domova. V republice se nejčastěji vyskytují právě v hlavním městě, a to i kvůli možnostem sehnání jídla, peněz a množství poskytovaných služeb. Zmapovali jsme, jaký je běžný den terénního pracovníka, který se o lidi bez domova stará, ale i některé příběhy lidí a důvody, které je na ulici přivedly.

Paní Jinka byla na ulici od léta. Přitom má s pobytem bez střechy nad hlavou zkušenost už z dřívějška. „Mám dvě dospělé děti. Se synem jsem stále v kontaktu, ale nechci ho obtěžovat. Mám pocit, že jako máma bych měla pomáhat spíš já jemu, než on mně,“ vysvětluje paní Jinka sedící na gauči v azylovém domě Armády spásy v Holešovicích.

Na ulici se ocitla, když jí její přítel už odmítl dál živit. K němu se přitom přestěhovala z tréninkového bydlení. Zpětně to považuje za hloupost. „Teď jsem na hmotné nouzi. Do budoucna to chci v azylovém domě nějak přežít, je nás tu víc žen a ne vždy si sedneme. Taky si chci najít práci a vlastní bydlení,“ vypráví s tím, že dřív se živila jako pečovatelka.

Ztráta peněz i zaměstnání

Finanční nouze přivedla na ulici i pana J. Do denního centra v pražských Malešicích přišel na začátku června s tím, že musel zaplatit svůj dluh 60 tisíc korun a kvůli tomu přišel o vše. „Nejdříve spal na lodi Hermes a poté přišel do našeho denního centra na noclehárnu. Dříve navštěvoval uměleckou školu, kde se učil být fotografem. Měl také brigádu jako hlídač dětského hřiště na Praze 5, kde byl sice velice spokojený, ale nebyla tam možnost ubytování. Proto jsme pro něj společně hledali vhodný domov. Nabídli jsme mu také možnost vstoupit do Programu pro pracující, který je určený lidem, kteří pracují a chtějí svou situaci aktivně řešit,“ popisuje sociální pracovnice Andrea Cihelková a dodává, že v tomto případě se najít bydlení pro klienta podařilo.

Zájem o noclehárny bude stoupat. Lidé mohou přispět koupí poukazu na přespání

Právě návrat lidí bez domova zpět do bydlení, včetně nalezení práce a důstojných podmínek pro život, je jedním z hlavních poslání organizací, které o ně pečují. Není to ale vždy snadné. Klienti musí především chtít využít nabízené pomoci.

I když se v posledních letech situace v Praze příliš nemění, podle sociálních pracovníků přibývá lidí staršího věku. Většinou jde o lidi nad 50 let. Ty přitom pobyt na ulici devastuje více než mladší a odolnější ročníky. Jak uvádějí analýzy, k životu na ulici je v Praze odkázáno asi 3 500 lidí, v drtivé většině muži.

S lidmi bez domova pracuje terénní pracovník

O tyto klienty, jak se v sociálních službách o lidech bez domova běžně mluví, se zprvu, ještě na ulici, starají terénní pracovníci. Jedním z nich je i Arnošt Drozd. Jeho pracovní den je přitom dost nabitý.

Setkávám se s ním v azylovém domě na Praze 7 a strávit s ním mám několik hodin. Hned nás bere do auta a cestou do pobočky Armády spásy na Praze 5 kousek od metra Anděl se rozpovídá. „Často mají klienti psychický problém nebo jsou naprosto sociálně vyloučení. Občas trvá, než si získáme důvěru. Máme pána, který od nás ze začátku nechtěl vůbec nic, ale teď už tři roky chodí k naší terapeutce, chodí i pravidelně na sprchu,“ popisuje Arnošt a dodává, že klienti mají čas od času pocit, že když přijmou pomoc, budou jí muset nějak oplatit.

V pobočce na Praze 5 je krátce po poledni poměrně živo. Terénní pracovníci tu mají zázemí a připravují se na cestu na Prahu 11 do Krče. Rozlévat se tu má dnes polévka, nabízet káva, ale i poskytovat mobilní lékařská pomoc. Jde o pravidelnou středeční akci, na kterou jsou lidé bez domova už zvyklí.

Přesouváme se proto autem do Krče, abychom se podívali, jakým způsobem distribuce polévky probíhá. Přijíždíme o trochu dříve, než vůz s polévkou, a proto čekáme v autě. „Jinak by se na nás hned vrhli,“ říká se smíchem Arnošt. Když jsou na místě sociální pracovníci s polévkou i kávou, vylézáme z auta také. Lidé bez domova komunikují přátelsky, ale na fotkách být s obličejem většinou nechtějí. „To není publicita, o kterou bych stál,“ říká jeden z klientů, který si přišel pro kávu.

Jejich příběhy jsou různé. Někteří bydlí ve stanech kousek od stanoviště, kde se horká polévka s pečivem poskytuje. Jiní mají ubytování, ale po zaplacení nájmu jim nezbývá na nic jiného. „Žiju z brigád. Nedávno mi umřeli rodiče, a tak se snažím nějak vyjít,“ říká další klient.

distribuce kávy, polévky, oblečení a lékařské služby v terénu v pražské KrčiZdroj: Deník/Eliška StodolováJiný má zase zkušenost s pobytem ve vězení. „Rád se peru,“ sděluje s tím, že sám nyní žije v komunitě asi deseti lidí bez domova ve stanech nedaleko odtud.

V komunitě se starají i o psa, který mezi klienty na volno pobíhá. „Má se líp jak my,“ říká muž a ukazuje na krmení, které pro něj nafasoval.

Lehčí zranění a drobné bolesti řeší lékařka na místě

V terénu je přítomná i lékařka, která poskytuje základní péči od lehčích úrazů po poskytování Ibalginů na drobné bolesti. S klienty přátelsky komunikuje a snaží se z nich během konverzace dostat, co je vlastně trápí.

Mezitím Arnošt vyřizuje množství telefonátů, předává kontakty, radí klientům. „Občas to má dobrý konec, ale je to začarovaný kruh. Stále řešíme návštěvy lékařů, vyběhání dokladů, rozdáváme letáky a nabízíme pomoc,“ uzavírá. Terénní práce pracovníků probíhá každý den od 8 do 16:30 hodin.

Verbální agrese je tu na denní bázi, říká lékařka ošetřující lidi bez domova

Často ale pomáhají i ve večerních hodinách, pokud jim zazvoní telefon nebo je třeba asistence. Arnošt mě z auta vysazuje na pražském Kačerově. Jeho práce ale ten den nekončí. Míří totiž rovnou dál na Jižní Město, kde v pomoci lidem bez domova pokračuje.