Pražský magistrát: bez provizorního mostu nedojde k demolici Libeňáku

Uklidní plány na vznik provizorního mostu spory uvnitř pražské koalice? Možná. Vedení města si totiž hodlá objednat studii k případnému vybudování provizorního mostu v okolí toho Libeňského. Na požadavku, kterým magistrát pověří příští týden Technickou správu komunikací, se dohodli pražští radní.

Studie má určit detaily ohledně přesného umístění, technického provedení a odhadovaných nákladů díla. Vzniknout by mělo každopádně dál od Libeňského mostu proti proudu, blíž k centru. Podle odborníků je ale složité říci, jak moc vážně město stavbu provizoria zamýšlí.

Náhrada se nemusí vyplatit

„Aktuální spory kolem Libeňského mostu vnímám jako politické tahanice. Proto je obtížné navrhovat konkrétní stavebně-technická řešení. Provizorní most se může i nemusí vyplatit. To by právě měla napovědět studie.

Podobně nelze předjímat ideální tvar konstrukce a materiál. Ty by hlavně měly být ve vzájemném souladu,“ poznamenal profesor dopravní fakulty ČVUT František Lehovec. Patrně nejlevnější řešení v podobě pontonového mostu zřejmě nepřipadá v úvahu vzhledem k dlouhému období, po které by blokoval lodní dopravu. Plánování provizoria přitom odkládá na neurčito rozhodnutí o osudu chátrajícího Libeňského mostu.

Kvůli němu minulý týden předčasně skončilo zasedání zastupitelstva a vládnoucí koalice se ocitla na pokraji zhroucení. O její budoucnosti by mělo být jasno příští týden.

Provizorní spojnice vltavských břehů mezi Prahou 7 a 8 by měla vzniknout v každém případě ať už by se v lednu dočasně uzavřené soumostí rekonstruovalo, nebo bouralo a následně se na jeho místě stavěl nový most. Sloužit by mohla při dlouhodobém výpadku nejen Libeňského, ale i Hlávkova mostu, který je také ve špatném stavu.

Replika nebo provizorium

Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) minulý týden předložil kolegům obsáhlý návrh na demontáž Libeňského mostu a stavbu jakési repliky, nicméně o zhruba pět metrů širší. Dolínkova snaha o rychlé rozuzlení vleklého sporu sice prošla radou díky hlasům ANO a ČSSD, narazila ale o dva dny později kvůli odporu Trojkoalice v zastupitelstvu.

Mimo jiné proto, že součástí plánu nebyl jasný požadavek na vznik provizorního mostu, který by zajistil spojení během nejméně dvouletých prací na Libeňském mostě. Dva zastupitelé Trojkoalice odmítli program čtvrteční schůze údajně proto, aby zabránili přijetí Dolínkova tisku.

Podle zastupitele hnutí ANO a kandidáta na příštího primátora Patrika Nachera ale odhlasování demolice vůbec nehrozilo. „Po prostudování návrhu jsme jako podstatný nedostatek vyhodnotili právě absenci provizorního řešení a kolegům v zastupitelstvu jsem se chystal předložit pozměňovací návrh s úkolem vyřešit nejdříve náhradní most a na Libeňský do té doby nesahat. Kolegové z Trojkoalice to samozřejmě věděli,“ uvedl Nacher.

Dohady o vládě

Náměstkyně primátorky za Trojkoalici a Stranu zelených Petra Kolínská označila tuto iniciativu ANO za „vstřícný krok“, který by mohl přispět k přežití koalice. Její budoucnost by mělo vyjasnit za týden další setkání v rámci tzv. dohodovacího řízení, které vyvolalo hnutí ANO.

Zástupci Trojkoalice v pražské vládě interpretují aktuální dohady především jako spor o Libeňský most. A kvůli odložení plánu na jeho demolici je například Petra Kolínská optimistická i s ohledem na přežití politického partnerství. „Zásadní je dohodnout, co konkrétně by ještě měla koalice do voleb dotáhnout,“ zdůraznila Kolínská.