Betlém je složený z ručně vyřezávaných figurek, který řezal Roháčkův dědeček. Aranžmá doplňují přírodní materiály.

„Figurky se schovávají, protože to dá docela dost práce je vyřezat. Mně osobně trvá výroba figurky opravdu dlouho, ale děda, který figurky řezal celý život, měl jednu třeba za týden. Z těch přírodnin tam zbývají pařezy, které se schovávají, dokud je možné je používat. Zbytek přírodnin nevydrží. Je tam mech, který bohužel na světle žloutne, takže ten se znovu použít nemůže. Dál jsou tam sušené kytky, které také vyšisují a nejsou potom hezké, a tak se vyhazují,“ popisuje Roháček.

Unikátní betlém, který je součástí tzv. Betlémské cesty z Třeště na Jihlavsku je k vidění i v Praze.Ve třetím patře Jindřišské věže mohou lidé obdivovat ručně vyřezávané figurky každý den až do Hromnic.Zdroj: Deník/Pavel Kopecký

Do Prahy se betlém z Třeště na Jihlavsku dostal už před víc jak deseti lety. Je totiž součástí takzvané Betlémské cesty, která se stává z výstavy betlémů v třešťských domácnostech. Muž, který má Jindřišskou věž v dlouhodobém pronájmu, pochází právě z Třeště, a tak se Praha stala devatenáctým zastavením Betlémské cesty. Zmíněná tradice je také od roku 2015 zapsána na prestižní seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

V metropoli je každý rok k vidění hned několik specifických betlémů. Figury můžou být v životní velikosti jako na Vyšehradě, být složené z perníčků nebo být zaměřené na konkrétní městkou část. Takový betlém staví posledních pár let na pražském Žižkově. K vidění je v Infocentru Prahy 3 v Milešovské ulici.

Tématem Žižkovského betlému je právě Žižkov, Vinohrady a První republika. „Jeho autory jsou Richard Pešek a Kamil Čelikovský ze Střední uměleckoprůmyslová školy na Žižkově. S oběma jsem se před rokem potkal poprvé a chtěl jsem, abychom každý rok přidali jednu figurku, aby sestava fiktivních i reálných postaviček nebyla uzavřená,“ uvedl starosta Prahy 3 Michal Vronský (TOP 09).

Letos proto přibyla figurka odbojářky Marie Moravcové, která za války ukryla parašutisty. Moravcová bydlela s rodinou právě na Žižkově, ale válku bohužel nepřežila. V Infocentru se uskuteční i komentované prohlídky betléma. První je naplánovaná na 8. a druhá na 15. prosince od 10 hodin dopoledne.

Zdroj: Youtube

Pět zajímavých betlémů v Praze (výběr redakce)

Betlém z přírodnin z Třeště

v Jindřišské věži, Praha 1

od 1. prosince do 2. února

Betlém v Infocentru Prahy 3

Milešovská 1, Vinohrady

od 4. prosince do 31. ledna

Betlém z perníčků

kostel sv. Matěje v Dejvicích, Praha 6

od 24. prosince do 6. ledna

Exotický betlém na Malé Straně, Praha 1

kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně

od 24. prosince do 6. ledna

Betlém v životní velikosti na Vyšehradě

bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 2

od 2. prosince do 1. ledna