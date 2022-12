Vánoční program v Praze 6 potrvá až do 25. prosince. Každý den od 17 do 19 hodin vystupují v Šabachově parku děti a žáci z místních škol a školek. Divákům předvádí taneční vystoupení, divadelní představení nebo autorská čtení ve spolupráci s městskou knihovnou. Od 19 hodin potom začíná hlavní koncert v podání různých interpretů.

„Myslím, že Šabachův park v kombinaci s husitským kostelem se jako centrum vánočních oslav v Praze 6 už chytnul. A taky dostávám zpětnou vazbu, že se lidé po dvouleté pouze na vánoční trh i koncerty těší,“ konstatuje radní pro kulturu Jan Lacina (STAN).

Děti zpívají i na Praze 9. V pondělí 19. prosince zahájí program předškoláci z Mateřské školy U Nové školy. Akce začne v 17 hodin v Hrdlořezech u zvoničky. Zazní vánoční melodie a duety. Obyvatelem Hrdlořez je i známý zpěvák Erik Bezdíček, který zazpívá s doprovodem.

Rozmanitý kulturní program

Infocentrum Prahy 3 vystavuje ve svých prostorách na náměstí Jiřího z Poděbrad originální betlém. Expozici vytvořili autoři ze Střední uměleckoprůmyslové školy Richard Pešek a Kamil Čelikovský. V betlému se nacházejí reálné i fiktivní postavy. Tvůrci chtěli vzdát hold zakladatelům Žižkova, kteří se podíleli na povýšení čtvrti na město v roce 1881. Zájemci se na betlém můžou přijít podívat až do konce ledna v otevírací době infocentra, a to ve všední dny od 8 do 18 hodin a v sobotu do 14 hodin.

Pět tipů na komornější adventní trhy v Praze

Také Praha 11 připravila ukázku betlému a kulturní program, tentokrát v Chodovské tvrzi. Vánoce oslaví od 16. do 18. prosince koncerty, zvonkohrou a odpoledním programem pro děti, například formou vánočního odpoledního tvoření v sobotu.

Hlavní program Vánoc v Praze 10 proběhne na náměstí Svatopluka Čecha od 18. do 23. prosince. Městská část pro veřejnost postaví vánoční městečko s ukázkou řemesel a dílničkami pro děti i zpěvem v podání dětských sborů.

V neděli se potom uskuteční v kostele svatého Václava klasický koncert. „Členové orchestru Státní opery či operní pěvkyně Dagmar Vaňkátová a Edita Randová jsou záruku opravdu nevšedního zážitku. Na své si při jejich vystoupení přijde prakticky každý, zazní totiž klasické koledy i adventní písně. A chybět nebude dokonce ani Mozart,“ upřesňuje místostarosta Prahy 10 pro kulturu Pavel Šutka (ODS).

Betlémské světlo rozveze tramvaj

Plamínek takzvaného Betlémského světla do republiky přivážejí z Vídně skauti a následně se podílejí na jeho šíření po celém Česku, letos se o něj starají po třiatřicáté. Zájemci si můžou s lucernou pro světlo přijít od 17. až do 24. prosince. V Praze bude k mání například ve skautských klubovnách, na náměstích, kapličkách či v knihovnách.

Podívejte se: Kalendář na rok 2023 představuje Prahu v „nejlepších letech“

Po hlavním městě světlo v sobotu 17. prosince rozvezou také dvě historické tramvaje číslo 43. „Obě trasy budou okružní a během jízdy nebude možnost nastoupit. Zájemci si mohou pro Betlémské světlo dojít na některou ze sedmnácti zastávek a tam si připálit svůj plamínek,“ uvádí dopravní podnik s tím, že v každé zastávce bude Betlémské světlo k dispozici zhruba 15 až 20 minut.

Pokud příchozí nebudou mít vlastní lucerničku nebo svoji svíčku, dostanou zdarma svíčku v ochranném kelímku s logem Betlémského světla pro bezpečné odnesení plamínku domů.

Přehled zastávek historické tramvaje s Betlémským světlem v sobotu 17. prosince 2022



Linka číslo 43, pořadí 1:

13:21 – 13:44 Smíchovské nádraží

14:00 – 14:14 Náměstí Bratří Synků (Na Zámecké)

14:25 – 14:45 Spořilov

15:22 – 15:44 Nové Strašnice

16:06 – 16:20 Florenc (smyčka)

16:29 – 17:00 horní Palmovka

17:16 – 17:45 Vozovna Kobylisy

18:24 – 18:50 Královka



Linka číslo 43, pořadí 2:

13:33 – 14:00 Nádraží Braník (smyčka)

14:07 – 14:30 Podolská vodárna

14:45 – 15:00 Zvonařka

15:14 – 15:35 Kubánské náměstí

15:41 – 15:54 Radošovická (smyčka)

16:39 – 16:55 Starý Hloubětín

17:24 – 17:43 Planetárium Praha

17:52 – 18:20 Špejchar

18:32 – 18:50 Červený Vrch