Pro Betlémské světlo si nyní mohou Pražané přijít na Mariánské náměstí

ČTK

/FOTO/ Pro Betlémské světlo si mohou Pražané od úterý 19. prosince do Štědrého dne přijít k budově Nové radnice na Mariánském náměstí. Svíce je umístěna před vchodem do budovy, připálit svíčku či lucerničku si lidé mohou přijít vždy od 08:00 do 17:00. ČTK o tom dnes informoval mluvčí města Vít Hofman. Betlémské světlo symbolizuje vánoční poselství pokoje, míru, přátelství a pomoci. Letos ho tradičně rozváželi po celé republice skauti a skautky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Betlémské světlo na Mariánském náměstí. | Foto: MHMP