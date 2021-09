Mezi Prahou a Berounem by mělo jezdit méně vlaků, kvůli rekonstrukci

Na koridorové trati mezi Prahou a Berounem podél Berounky by mělo v příštích letech dočasně jezdit méně vlaků než dosud. Shodli se na tom zástupci Středočeského kraje, obcí, koordinátorů dopravy a Správy železnic. Do plného počtu vlaků by se měl provoz vrátit po dokončení rekonstrukce trati.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pech Karel

Trať se dlouhodobě potýká s výpadky provozu, které souvisí jednak s probíhající rekonstrukcí mezi Smíchovem a Radotínem, tak i špatným stavem infrastruktury. „Situace je opravdu kritická. Musí dojít k redukci počtu vlaků na trati do doby ukončení rekonstrukce trati. Jde zejména o vrstvu expresů a rychlíků a optimalizaci provozu osobních vlaků," řekl po jednání radní Středočeského kraje Petr Borecký. Podle něj již kraj a Ropid udělaly první krok, když prodloužily interval vlaků mezi Radotínem a Smíchovem z 10 na 15 minut. V seznamu chystaných opatření je i optimalizace provozu stávajících souprav a jejich případné doplnění stroji z lokálních tratí v úseku Beroun – Karlštejn. To by mělo eliminovat situace, kdy se přenáší zpoždění získané ještě na prvních kilometrech trati v Praze či Černošicích dál po celé trati. Ve hře je i možnost doplnit vlaky expresními autobusy z obcí, jako jsou Řevnice, Lety a Dobřichovice. Pondělí se ministrovi nehodí Podle Boreckého je ale klíčová dohoda s ministerstvem dopravy o možné redukci počtu dálkových vlaků na této trati. Ministerstvo před zahájením rekonstrukce naopak počty dálkových vlaků navýšilo. Kraj na jednání pozval ministra dopravy, ten ale nedorazil. Ministr dopravy Karel Havlíček v posledních týdnech v rámci své předvolební kampaně označuje vedení kraje v oblasti dopravy za diletanty, protože chce kraj omezit provoz na nevytížených tratích. V případě jedné z nejvytíženějších tras ale ministr jednání ignoroval. Podle mluvčího ministerstva Františka Jemelky zvali organizátoři jen ministra, a proto nikdo jiný za úřad nepřišel. „V pondělky je to kvůli vládě složitější a pozdější termín nenabídli," uvedl Jemelka. Podle něj ministerstvo očekává, že se o této věci bude dál jednat. Mezi Prahou a Berounem jezdí tři linky dálkové dopravy. Jednu z nich (R26 Praha – Písek – České Budějovice) odklání na trať přes Rudnou. „Pokud omezení provozování dráhy způsobí takové snížení kapacity, že dálkové vlaky úsekem nebudou moci projíždět, je podle smlouvy dopravce oprávněn namísto vlaků zavést náhradní autobusovou dopravu," dodal Jemelka. Aktuálně na trati probíhá rekonstrukce úseku ze Smíchova do Radotína. Připravuje se oprava dalších částí. Provoz komplikují na trati pravidelně stržené trakční vedení nebo poruchy zabezpečovacího zařízení. Loni situaci ještě zkomplikovala vyhořelá měnírna, letos v zimě spadlý sloup trakčního vedení, který poškodilo auto.