Ve Vinohradském tunelu se porouchal vlak. Provoz na trati do Berouna je omezen

V úseku Praha-hlavní nádraží - Praha-Smíchov došlo v pondělí 11. září k poruše na vlakové soupravě. Správě železnic asistují pražští hasiči, kteří pomáhají s přestupem asi 150 cestujících. Provoz na trati do Berouna by měl být omezen do 13. hodiny odpoledne.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek