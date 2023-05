/VIDEO, FOTOGALERIE/ Stejně jako každý rok, i letos odstartoval další, už 12. ročník, Běhu pro Světlušku. V tomto roce se závod uskuteční v celkem 7 městech a to v Ostravě, Plzni, Jihlavě, Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě.

Běh pro Světlušku. | Video: Deník/ Radek Cihla

Pražský závod byl odstartován ve čtvrtek 27. dubna ve 21 hodin na Výstavišti ve Stromovce.

Závodníci si i sami mohli zvolit jednu ze dvou nabízených tratí. Malý okruh byl dlouhý 2,8 km, velký 4,5 km.

„Ze startovného ve výši 500 Kč je 250 Kč příspěvkem do veřejné sbírky Světluška na přímou pomoc těžce zrakově postiženým a 250 Kč příspěvkem do projektu Světluška na to, abychom mohli přímou podporu transparentně a účelně rozdělit, a také na vlastní služby Světlušky pro těžce zrakově postižené,“ uvádí web behprosvetlusku.cz