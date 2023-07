Podle pracovníků Podolí se tam vydají osvěžit v létě tisíce návštěvníků. „Ve větším počtu chodí návštěvníci po 15. hodině, kdy nabízíme zvýhodněné vstupné,“ říká ředitel Plaveckého stadionu Podolí Jan Bezděk.

Pražská koupaliště zahájila sezónu. Podívejte se na jejich přehled

V bazénu je i ve všedních dnech nemalé množství lidí. „Já na plavání na koupalištích příliš nejsem. Chodím sem kvůli přítelkyni. Člověk si pro velké množství lidí ani nemůže pořádně zaplavat. Většinou jezdíme za Prahu, ale tam to není o moc lepší. Když už tu ale jsem, tak si dám aspoň něco k jídlu a pivo a sem tam do bazénu vlezu,“ popisuje návštěvník Vladimír.

Nový tobogán

Oproti loňskému roku na návštěvníky ve venkovním areálu kromě dvou bazénů dlouhých 33 a 50 metrů a brouzdaliště čeká jedna novinka. „Hlavní změnou je, že máme otevřený nový tobogán,“ připomíná Bezděk.

Zdroj: Eliška Stodolová

Tobogán se samostatnou dojezdovou plochou je umístěn v levé části venkovního areálu, vedle padesátimetrového bazénu a zelené travnaté plochy, na které se už nyní opaluje mnoho lidí. Podle zaměstnanců bazénu ten pravý nápor ale teprve přijde.

Mírné zdražení

Podle ředitele plaveckého areálu bylo nutné letos zvednout ceny, a to o 17 procent. „Aktuálně návštěvník za letní vstupné, které platí od osmé hodiny ranní do dvacáté hodiny večerní, zaplatí 280 korun. Při zakoupení vstupenky po patnácté hodině s platností do dvacáté hodiny zaplatí dospělý zvýhodněné vstupné 210 korun,“ dodává Bezděk s tím, že hodně lidí přichází právě odpoledne od času, kdy je zvýhodněno vstupné.

Ceník plaveckého stadionu Podolí

(Letní ceník - platný od 1. 5. 2023 do 15. 9. 2023)



Letní vstupenky jsou v prodeji denně od 8:00 do 18:00 hodin



Vstupné zakoupené od 8 do 15 hodin

dospělí 280,-

děti do 15 let, ZTP/P 170,-

studenti do 26 let, důchodci, ZTP 190,-



Vstupné zakoupené od od 15 do 18 hodin

dospělí 210,-

děti do 15 let, ZTP/P 150,-

studenti do 26 let, důchodci, ZTP 180,-