/VIDEO, FOTOGALERIE/ Noční zátěžové zkoušky Barrandovského mostu nezjistily problémy ve statice mostu způsobné jeho rekonstrukcí, ani nezpůsobily vážné potíže v dopravě. ČTK to sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Most silničáři zprovozní v neděli 3. září a dělníci v následujících dvou týdnech budou ještě mimo jiné upravovat povrch vozovky v místě jeho napojení na Jižní spojku a Dobříšskou ulici.

Zatěžovací zkoušky Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Letošní opravy mostu zahájili silničáři 15. května. Zahrnovaly práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu.

Zatěžovací zkoušky, při kterých na most najelo šest naložených nákladních aut, se konaly v noci ze středy na čtvrtek a poté ze čtvrtka na dnešek. "Data budeme nyní zpracovávat a výsledky budou součástí kompletní dokumentace rekonstrukce. Nyní nás čekají poslední dokončovací práce, abychom mohli hlavní most a rampu z Barrandova zprůjezdnit a okamžitě navázat pracemi na předpolích mostu," uvedla Lišková.

Dokončovací práce na předpolích na modřanské a smíchovské straně a navážou na otevření mostu a rampy z ulice K Barrandovu. Skončit by měly nejpozději do 15. září. Zahrnovat budou úpravu povrchu v místě napojení silnice z ulice K Barrandovu na most, stavební úpravu místa, kde se odděluje od mostu sjezd do Modřanské ulice, a napojení předpolí na most.

Při těchto pracích bude částečně omezen provoz. U sjezdu z Barrandova budou uzavřeny zpevněná krajnice, vyhrazený jízdní pruh a část pravého jízdního pruhu. Omezen bude provoz u sjezdu na Modřanskou, kde bude uzavřen v délce asi 150 metrů pravý jízdní pruh od sjezdu a levý jízdní pruhu na samotném sjezdu.

Šest vozidel o hmotnosti 48 tun. Barrandovský most prochází zatěžovací zkouškou

Doprava na mostě bude na Smíchovské straně v místě uzavírky ve dvou jízdních pruzích. Na Modřanském předpolí pojedou řidiči ve třech provizorních jízdních pruzích. Od Jižní spojky směrem na Smíchov pojedou auta ve třech jízdní pruzích.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Práce vyjdou za celé období na 594,5 milionu korun.