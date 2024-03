Pražští silničáři začnou dnes večer připravovat značení pro letošní rekonstrukci Barrandovského mostu. V sobotu pak zprovozní rampu u Lihovaru a zavřou rampu ze Strakonické ulice. ČTK to sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Opravy Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Příprava značení potrvá do pondělního rána, kdy začne na most najíždět těžká technika nutná k jeho opravě. Silničáři v polovině ledna zahájili přípravné práce, které už dokončují. Uzavírka části severního soumostí ve směru na Smíchov začne v pondělí v ranních hodinách. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Několikaletá oprava mostu letos skončí, původně byly práce naplánovány i na příští rok.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

Silničáři při opravě Barrandovského mostu zavřou v březnu rampu ze Strakonické

Dnes večer začnou silničáři vyznačovat objízdné trasy a navážet si dopravní značení na most. V sobotu ráno zprovozní rampu u Lihovaru, kterou využijí řidiči jedoucí ze Strakonické ulice do Braníka, a budou pokračovat ve vyznačovaní dopravních opatření na mostě. Přes den v sobotu bude až do skončení prací na konci léta uzavřena nájezdová rampa ze Strakonické přímo na most.

Přípravné práce zahájila TSK letos v polovině ledna, kdy začala s výměnou například ložisek mostu nebo vybudováním přejezdů mezi pruhy. Část prací se uskutečnila také uvnitř tubusu a dělníci překládali telekomunikační kabely. Budovali i konstrukce pod severním chodníkem.

Od pondělí zahájí silničáři opravy v pravém jízdním pruhu ve směru z Braníku na Smíchov. Řidiči budou namísto čtyřmi jezdit třemi jízdními pruhy. Zhruba v červnu se přesunou do levého jízdního pruhu. Počet pruhů zůstane zachován, řidiči budou jezdit po už opravené části. Po celou dobu oprav bude zavřená nájezdová rampa ze Strakonické ulice.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se uskutečnily loni a předloni. Opravy TSK původně naplánovala ještě na příští rok, nakonec je stihne udělat letos. V příštím roce budou silničáři dělat pouze sanační práce, které neomezí provoz.