/VIDEO, FOTOGALERIE/ Letošní opravy pražského Barrandovského mostu skončí do konce prázdnin a zprovozněn bude o víkendu před zahájením školního roku 4. září. Dělníci nyní betonují vyrovnávací vrstvu mostu, dělají izolace, mostní závěry nebo opravují ložiska mezi pilíři a hlavní konstrukcí mostu. Doprava v okolí mostu je hustá, ale plynulá. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti), ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák a vedoucí stavby Martina Ředina. Oprava Barrandovského mostu působí největší potíže na Dobříšské a magistrále.

II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Mimořádný kontrolní den letošních oprav proběhl ve čtvrtek 29. června.

Během druhé etapy rekonstrukce most dochází k zásadnějším dopravním omezením než tomu bylo v předešlé části. Nejvíce se občanů dotýká uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ulice K Barrandovu na Jižní spojku, a to současně s dopravním omezením přímo na mostě.

Silničáři zahájili letošní opravy 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Celková oprava začala loni na jižní polovině jeho jižní části. Práce jsou rozložené do několika let a potrvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.

Zdroj: Youtube

Rekonstrukce v druhé etapě podle Hřiba pokračuje podle předpokladů, i když se objevují neočekávané komplikace. "Ale věřím, že se nám podaří dodržet harmonogram tak, že skončíme do konce prázdnin," řekl Hřib. Dosud nejzávažnějším problémem byl stav opěr barrandovské rampy, které jsou v horším stavu, než projekt předpokládal. "Povedlo se ale nastavit sanační práce tak, aby se vtěsnaly do hlavního harmonogramu, takže by to nemělo způsobit žádné zdržení," řekl Sinčák.

Dělníci nyní betonují vyrovnávací vrstvu, která zarovná povrch opravené části do stejné výšky se zbytkem mostu. Vrstvu dělají ze speciálního betonu, který poprvé vyzkoušeli při loňských opravách. Silničáři také dělají novou izolaci pod římsami a osazují nový mostní závěr, který umožňuje tzv. dilataci, tedy roztahování mostu. "Dále probíhají práce uvnitř komory mostu, kde betonujeme deviátory, což jsou takové betonové bloky, které vymezují geometrii nových předpínacích kabelů, kterými most zesilujeme," řekl Ředina.

Na příjezdové rampě z Barrandova pak dělníci rovněž vybetonovali vyrovnávací vrstvu. "Momentálně je tam zaizolována část mostovky pod římsami a dělají se tam betonáže říms, plus injektáže předpínacích kabelů nosné konstrukce," řekl Ředina. Na rampě je nutné vyměnit ložiska mezi pilířem a nosnou konstrukcí, kterou proto museli dělníci nadzvednout. Ložiska nyní mění, což dělali i u hlavního mostu přes řeku.

Silničářům se podle Řediny podařilo zúročit zkušenosti z loňských oprav, zejména v případě nečekaných událostí, kdy bylo nutné dodělat zmíněnou vyrovnávací vrstvu. O této potřebě letos již věděli. "Přes zimu jsme se na to připravili. Práce tak mají letos určitě hladší průběh než loni," řekl Ředina.

Zda se opravy, stejně jako loni zpozdí, nelze vyloučit. Aby se tak nestalo, byl podle Sinčáka zkrácen čas na vícepráce na čtvrtinu až třetinu původně plánovaného času. "Riziko, že se objeví něco nového, teoreticky existuje, ale věřím, že vědomosti o té konstrukci, které jsme nabyli, jsou natolik validní, že nás nějaká fatální záležitost nepřekvapí. Ve hře je pořád počasí, pokud bude pět dní v kuse pršet, projeví se to na harmonogramu," řekl.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.

Oprava pražského Barrandovského mostu působí největší kolony a potíže na Dobříšské ulici. Vozy přibyly také na severojižní magistrále, kde se oproti běžnému stavu zvýšila hustota dopravy asi o deset procent. Dopravní kolaps nenastal, řekl dnes novinářům ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák. Podle červnových měření TSK oprava mostu způsobuje řidičům zpoždění v řádu minut. Silničáři zahájili opravy v pondělí 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu.

"Řidiči jsou stále velmi disciplinovaní, stejně jako při loňské etapě, za což jim děkuji. Dopad náhradní dopravy se nejvíce promítá na Dobříšské ulici, kde nárůst dopravy monitorujeme někde na úrovni 30 procent oproti stavu před rekonstrukcí," řekl Sinčák. Po Dobříšské k Barrandovskému mostu projede denně v průměru 130.000 aut.

Druhou nejzatíženější je severojižní magistrála, kterou řidiči využívají jako objízdnou trasu. "Evidujeme nárůst asi deset až 11 procent oproti stavu před rekonstrukcí. Což jsou ale stavy, které tyto tepny zvládají. Dochází k zahušťování dopravy a lokálním kolonám, ale nikoliv ke stavu, který by se jen blížil kolapsu," řekl Sinčák.

Významný dopad na dopravu má uzavření sjízdné rampy z ulice K Barrandovu, kterou silničáři opravují. Její kapacita je podle Sinčáka dvojnásobná oproti té ze Strakonické, kterou opravovali dělníci loni. Oproti loňsku stoupl počet aut, která využívají provizorní vratnou rampu u Lihovaru.

Vliv na dopravu má častá regulace provozu v tunelech, kterými řidiči k mostu po vnitřním okruhu přijíždějí. Vjezd do nich je regulován častěji než za běžného stavu. "To je (tunely) ale uzavřený komplex, kde je bezpečnost na ještě větší úrovni než na běžné komunikaci. To způsobuje mírný nárůst kolon před vjezdy do tunelů. Na druhou stranu nedochází k fatálnímu kolapsu, ty stavy tam vznikaly ještě před rekonstrukcí a ty stavy nejsou důsledkem rekonstrukce Barrandovského mostu," řekl.

Nejrizikovějším problémem jsou podle ředitele dopravní nehody, připomněl nedávnou havárii nákladního auta, která výrazně zablokovala průjezd po mostě. "Kolem nás jsou husté kolony, husté proudy aut, ale jedou plynule, není to brzda-plyn. Řidiči se naučili správně řadit do pruhů, kam směřují," řekl dnes novinářům přímo na mostě. TSK v prvním týdnu oprav upravila směrové cedule, neboť někteří řidiči nevěděli, kterým pruhem jet a vznikaly problémy.

Podle měření TSK ze začátku června na Strakonické v úseku mezi Výpadovou až Barrandovským mostem vzrostla tzv. dojezdová doba přibližně o dvě minuty oproti obvyklému stavu. Rovněž o dvě minuty se prodloužila také ve Vrchlického mezi Plzeňskou a tunelem Mrázovka. O minutu déle oproti běžnému stavu pak řidiči projíždějí Radlickou ulicí v úseku od křižovatky s Jeremiášovou až ke křížení s Křížovou. Vliv oprava naopak nemá na provoz na Jižní spojce.