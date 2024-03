Silničáři dokončují přípravné práce k letošním opravám Barrandovského mostu v Praze včetně oprav na objízdných trasách. Dopravní značení začnou chystat v pátek a přes víkend ho dokončí. Uzavírka části severního soumostí začne v pondělí 11. března v ranních hodinách.

II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Práce potrvají do konce letních prázdnin. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Několikaletá oprava mostu má letos skončit, původně byly práce naplánovány rovněž na příští rok.

"V současné době finišujeme s přípravami před uzavřením části mostu. Dáváme do kupy objízdné komunikace, zhruba 70 procent prací máme hotovo. Dáváme do pořádku rovněž dopravní značení," řekl Richter. Aktuální informace najdou řidiči na webu www.barrandak.cz.

Na objízdných trasách silničáři napočítali zhruba 290 závad, které posoudili a začali je opravovat. Ve většině případů se podle Richtera jednalo o výmoly. V pátek začnou na mostě zaměstnanci TSK připravovat dopravní značení, budou například malovat na silnici čáry nebo osazovat svodidla. Přípravu značení udělají mimo dopravní špičku.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Potíže očekávají silničáři zejména na Jižní spojce a na Modřanské, na Strakonické pak bude uzavřena nájezdová rampa na most. Řidiči cestou do Braníku tak budou muset využít rampu u Lihovaru. Stejně jako v minulých letech budou pro případ nehody nachystány odtahové vozy. Připraven bude rovněž pluh, kdyby náhodou začalo sněžit. Řidiče, kteří nemusí, vyzval Hřib, aby se mostu vyhnuli. "Zároveň je žádáme o ohleduplnost," řekl. Situaci bude každých 14 dní hodnotit pracovní skupina.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy TSK opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se pak uskutečnily loni a předloni. Opravy TSK původně naplánovala ještě na příští rok, nakonec ale všechny práce stihne udělat letos. V příštím roce podle Richtera budou silničáři dělat pouze sanační práce, které neomezí provoz.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Česku. Rekonstrukce stavby za 594,5 milionu korun je rozložená do několika let, vždy trvá jen část roku.