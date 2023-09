V noci na čtvrtek skončila všechna dopravní omezení na Barrandovském mostě v Praze. Oznámila to na síti X (dříve twitter) městská společnost Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Ukončena budou i omezení na nájezdech na most.

Poslední kontrolní den rekonstrukce Barrandovského mostu - II. | Video: Deník/Radek Cihla

Letošní část oprav, kvůli kterým byl provoz na mostě omezen, zahájili silničáři 15. května. Rekonstrukce mostu je rozložena na několik let. V roce 2021 byla opravena spodní část mostu, tehdy ještě nemusela být omezena doprava. Loni začaly práce na horní části, poslední etapa oprav by mohla podle plánů skončit v roce 2025.

Noční zátěžové zkoušky Barrandovského mostu. Problémy ve statice se neobjevily

"Dnes v noci končí veškeré práce omezující dopravní provoz na Barrandovském mostě, včetně omezení na jeho předpolích," sdělila TSK. "V posledních hodinách silničáři už jen zajistí odstranění přenosného dopravního značení a převedení jízdního pruhu, kdy zruší přejezd na severní část mostu," doplnili silničáři.

Letošní část oprav zahrnovala spolu s pracemi na rampě z ulice K Barrandovu také opravu levé poloviny jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku. Součástí prací byly úpravy povrchu v místě napojení silnice z ulice K Barrandovu na most, stavební úprava místa, kde se odděluje od mostu sjezd do Modřanské ulice, a napojení předpolí na most. Řidiči se mohli na most vrátit už na začátku září po zatěžovací zkoušce, ale provoz byl zatím dále částečně omezen kvůli dokončovacím pracím.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a před začátkem nynější rekonstrukce dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy trvá jen část roku. Práce budou za celé období stát 594,5 milionu korun.