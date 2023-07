Na Barrandovském mostě při opravě jede ze Strakonické do Braníku méně aut

ČTK

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na pražském Barrandovském mostě při letošní opravě klesl oproti běžnému stavu ve směru ze Strakonické do Braníku počet aut o deset procent na 63.700 aut denně. Stejný úbytek zaznamenali silničáři na Komořanské a o 11 procent na Dobříšské ve směru k mostu. Čtvrtina aut sice ubyla na Nuselském mostě ve směru z centra, ve směru do Legerovy se však zvýšil počet o 34 procent na 47.000. Víc aut oproti běžnému stavu projede také po Modřanské, Strakonické a po Pražském okruhu. Vyplývá to z analýzy Technické správy komunikací (TSK), kterou má ČTK k dispozici.

II. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla