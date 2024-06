Oprava Barrandovského mostu v Praze bude delší, než silničáři očekávali. Důvodem je horší stav konzolí na okraji mostu. Přesný datum ukončení oprav zatím není dán, stále ale platí, že rekonstrukce skončí letos. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele Technické správy komunikací (TSK) Josef Richter. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin.

TSK v polovině května oznámila, že tento termín nestihne. Nyní se podle Hřiba a Richtera proti květnovým očekáváním datum ukončení dále oddaluje. Důvodem je, že řešení problému s konzolí bylo složitější, než silničáři předpokládali.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

Pražští radní zároveň schválili úpravy Radlické radiály, bude o pět miliard Kč dražší

Pražský magistrát zadá úpravy projektu Radlické radiály, které budou znamenat stavbu více tunelů a prodraží ho o pět miliard korun oproti původnímu projektu z roku 2017.

Celkové náklady na stavbu tak mají být 35 miliard korun bez DPH. Dnes to schválili městští radní, záměr ještě projedná zastupitelstvo. Po úpravách povede v tunelech zhruba 71 procent silnice, zatímco původně to bylo 55 procent.

Zahájení III. a IV. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu. | Video: Deník/Radek Cihla

Město bude muset nechat zpracovat i nové zhodnocení dopadů na životní prostředí (EIA). Úpravy projektu mají podle dřívějších informací trvat tři až čtyři roky. Primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) dnes uvedl, že na stavbu by měl přispět stát.

Projekt radiály, která má propojit vnější a vnitřní okruh na jihozápadě metropole, je od roku 2018 v územním řízení. Protáhlo se z důvodu velkého množství námitek a odvolání. Minulé vedení města se kvůli tomu rozhodlo prověřit úpravy, ke kterým vznikly tři studie. Radní dnes schválili finální návrh změn, který ze studií vzešel.

Původní podoba projektu zahrnovala tři tunely, a to Radlice, Butovice a Jinonice. Upravená verze podle materiálu pro výbor spojuje tunely Butovice a Jinonice do jednoho v délce asi 1,2 kilometru a přidává tunel v Řeporyjích v délce 379 metrů. Celkem mají tunely tvořit 3,9 kilometru z celkové trasy.

„Je to moderní řešení, které odpovídá potřebám města 21. století, a je to výsledek veřejné diskuse, která se tady v minulých letech k tomu vedla," řekl Hřib.

Dodal, že další úpravy budou zahrnovat zahloubení pod úroveň terénu v oblasti sídliště Botanica nebo zrušení dříve plánované estakády u stanice metra Nové Butovice.

Dále řekl, že městu by měl na stavbu přispět stát. „Je nezbytné, aby nám i na Radlickou radiálu přispěl finančně stát, protože se jedná jednoznačně o stavbu celostátního významu," uvedl. Dodal, že rok zahájení stavby bude záviset právě na získání peněz od státu.

Kromě úprav projektové dokumentace bude nutná také nová EIA, protože ta současná vyprší v roce 2026 a kvůli novelizaci zákona už nebude možné její prodloužení.

Magistrát by tak nestihl projekt upravit do vypršení platnosti posudku. Podle dřívějšího vyjádření mluvčího města Víta Hofmana chce město dokončit už zahájené územního řízení. „Záměrem hlavního města je územní řízení dokončit. Za ideálního stavu odhadujeme úpravy na asi tři až čtyři roky," sdělil nedávno ČTK.

Dnes schválený dokument pak označil dodržení termínu do konce roku 2026 za „velmi rizikové". Hřib nicméně po jednání radních řekl, že změny město „musí mít hotové" do vypršení posudku EIA.