Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu uvedla, že nové funkce kasáren musí doprovodit změna územního plánu, protože areál je v něm stále zapsán jako objekt pro vojenské účely.

Za reálné Arajmu považuje provést změnu územního plánu při shodě s hlavním městem během dvou let. „Rekonstrukce samotná potrvá pět šest let,“ řekla novinářům. Ubytovny pro studenty, případně byty, označila za smysluplný záměr k užití areálu, který nyní její úřad spravuje. Aktuálně generální ředitelka ÚZSVM chystá do měsíce uzavřít novou smlouvu s nájemníky areálu.

Babiš uvedl, že na novém využití areálu bude vláda pracovat. Za úvahu podle Havlíčka stojí propojit výstavbu studentských kolejí pro více pražských vysokých škol se záměrem spojení kanceláří Ředitelství silníc a dálnic (ŘSD) a Správy železnic (SŽ). „Byla by to dobrá služba, stát by na tom netratil, zhodnotil by majetek. A co víc si přát, než aby tu mladí lidé měli vyžití,“ komentoval záměr studentských kolejí kolejí Havlíček.

„Jestli by se to dalo skloubit ještě se sídlem SŽ a ŘSD je věc druhá, my spíš hledáme nástroj, jak to vybudovat. Kdyby se třeba tady budovalo naše zázemí pro naše investory v dopravě, možná by se to s kolejemi dalo skloubit,“ uvedl. Jde pouze o první ideu, doplnil vicepremiér.

Praha už dříve projevila o rozsáhlý objekt zájem s tím, že by tam mohla umístit magistrátní úředníky, od toho však ustoupila. Nyní primátor Zdeněk Hřib (Piráti) mluví o bytech. Naposled na sociálních sítích v únoru uvedl, že hlavní město má stále zájem o získání areálu karlínských kasáren. ÚZSVM tehdy sdělil, že úřad městu opakovaně nabízel výměnu areálu za pole v Letňanech, která chce Babiš pro úřednický areál.

Samosprávy se na rozdíl od státních institucí nemohou o nemovitosti ve správě ÚZSVM přímo přihlásit. Vedení města zatím neúspěšně prosazuje, aby měly obce alespoň předkupní právo na státní majetek. Mezi ÚZSVM a Prahou v současnosti panuje napětí, primátor opakovaně mluvil o tom, že úřad, respektive premiér Babiš, blokuje již sjednané směny majetku s městem. Důvodem má být neochota magistrátu poskytnout státu parcely v Letňanech pro stavbu úřednického areálu. Babiš to odmítl.

Kasárny v Karlíně postavené v letech 1845 až 1848 přestaly sloužit svému účelu po přelomu tisíciletí, i když je ministerstvo obrany ještě nějakou dobu využívalo. Úplně prázdný je objekt od roku 2013. Poté o budovu projevilo zájem ministerstvo spravedlnosti, které tam chtělo vybudovat justiční palác. Z toho nakonec sešlo a loni nemovitosti převzal ÚZSVM. Budova je z velké části dochována v původním stavu. Památkově chráněná je od roku 1958.