Uzavírky u náměstí i Karlova mostu

Omezení, zákazy či přechodné úpravy dopravního režimu v centru Prahy jsou během silvestrovsko-novoroční noci tradiční. Platí třeba na Václavském náměstí, které jako místo oslav zpravidla láká množství Pražanů i turistů.

Od silvestrovského poledne do desáté hodiny 1. ledna zde bude platit zákaz parkování; mezi šestnáctou hodinou a osmou ranní bude na Václavák zakázáno i vjet z okolních ulic (Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách). V okolí Staroměstského náměstí se omezení vztahují na ulice Jáchymova a Pařížská – tam bude zakázán vjezd mezi osmou večerní a třetí v noci.

Vedle obou hlavních náměstí se slavící lidé kolem půlnoci shlukují ve větších počtech také na Karlově mostě a v jeho okolí. Uzavřeny pro dopravu tak budou uprostřed noci spojené s přelomem roku i některé ulice v okolí.

Na pravém, staroměstském břehu se jedná o Křižovnickou ulici v části po křížení s Platnéřskou a Smetanovo nábřeží (zde zákazy vjezdu budou platit od 23.00 do 1.30). Naproti přes řeku, na Malé Straně, se jedná o Josefskou ulici (se zákazem platným mezi 21.00 a 2.00).

Metro zůstane v provozu i po půlnoci

V poslední den roku, jenž připadá na sobotu, budou městská hromadná doprava v Praze i příměstské autobusy a vlaky zprvu jezdit klasicky podle sobotních jízdních řádů (v hlavním městě se uplatní intervaly pro sobotu v období školních prázdnin).

Městské linky tramvají i autobusů v metropoli ukončí běžný denní provoz kolem desáté večer. Následně dojde na speciální jízdní řády: tramvaje přejdou na posílený noční provoz, z autobusů bude jezdit vybraných 45 denních linek s různě stanovenými intervaly: od 10 do 80 minut.

Tradiční noční linky s čísly začínajícími devítkou vyjedou v Praze poprvé zhruba dvě a půl hodiny po půlnoci, až po ukončení prodlouženého provozu metra; v provozu budou do sedmí ranní. Soupravy metra, které budou v desetiminutových intervalech jezdit i po půlnoci, naposledy vyrazí z konečných stanic směrem k centru zhruba dvacet až deset minut před druhou hodinou (na jednotlivých linkách se časy liší); ze stanic v centru budou odjíždět těsně po druhé hodině. Kdy co jede, cestujícím nejspolehlivěji poradí internetové vyhledávače spojení nebo mobilní aplikace Lítačka.

Sobotní provoz tedy v Praze výrazně přesáhne do neděle. Samotné jízdy podle úpravy pro 1. 1. zahájí většina linek od sedmé hodiny, a to podle nedělních jízdních řádů pro období prázdnin. Pět autobusových linek pozmění trasy, když nebudou zajíždět k nákupním centrům: velké obchody budou mít o státním svátku zavřeno.

Příměstské linky autobusů budou v době kolem přelomu roku většinou v provozu podle standardních jízdních řádů – je však třeba dát pozor na poznámky upozorňující na některá omezení (typicky: nejede 31. 12.). Většina vlaků běžný silvestrovský provoz ukončí kolem osmé večer, načež se jejich intervaly prodlouží. Podle speciálních jízdních řádů budou jezdit noční (tedy devítkové) autobusy, jež z Prahy vyjíždějí do zázemí metropole: jen kousek za hranice hlavního města.

V pondělí 2. ledna pak už je možné většinou počítat s provozem podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den. Několik výjimek se ale najde – zejména v Praze u tramvají s čísly 4, 16 a 21.

Od 3. ledna, kdy už znovu začíná školní výuka, pak Praha přejde na mírně omezený provoz městské hromadné dopravy (označovaný jako „poloprázdninové“ jízdní řády). Skončit má v pondělí 13. února, tedy po prvním týdnu jarních prázdnin; některým pražským dětem nicméně prázdniny začnou až o rovný měsíc později.

Připraveny jsou obvazy i pokutové bloky

- V souvislosti se silvestrovskými oslavami pražský magistrát opakovaně upozornil na vyhlášku zakazující používat volně prodejnou zábavní pyrotechniku na většině míst v centru metropole včetně parků či náplavek i v dalších lokalitách metropole – což platí i pro silvestrovsko-novoroční oslavy. Opatření, které má mimo jiné omezit hluk i šíření škodlivin do ovzduší, zvýšit bezpečnost lidí a také chránit zvířata, město připomíná mimo jiné pomocí plakátů připravených v češtině, angličtině a ukrajinštině.

- Dohlížet na dodržování zákazu používat rachejtle či petardy mají strážníci městské policie i hlídky Policie ČR. Že je to myšleno vážně, potvrzuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová. „V případě porušení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě ve správním řízení pokutu do 100 000 Kč. Na místě mohou policisté uložit pokutu v příkazním řízení do výše 10 000 Kč,“ konstatovala. Siřišťová připomněla, že v rámci bezpečnostního opatření budou na bezpečnost a dodržování veřejného pořádku dohlížet v centru Prahy stovky policistů z pořádkové, cizinecké, kriminální i dopravní služby; zapojí se také policisté z antikonfliktního týmu a z pořádkových jednotek.

- Zajištěny budou služby záchranářů přímo na obou nejvýznamnějších pražských náměstích. Na Vltavě budou připraveny čluny bezpečnostních složek a na obou březích řeky také vzniknou stanoviště pro poskytnutí první pomoci.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, Policie ČR