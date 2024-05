Deníkem oslovení Slováci čin odsoudili a neskrývali překvapení. „Slyšel jsem o tom a podle mě je to nechutný čin prohnaný nenávistí. Přes to, co všechno Robert Fico spáchal, si nemyslím, že má někdo právo jen tak rozhodovat o tom, kdo má zemřít a kdo ne,“ uvedl osmadvacetiletý Richard, který v Praze pracuje v IT.

Jeho slova potvrzuje i Adrián, který v Praze dlouhodobě žil a vystudoval Fakultu humanitních studí Univerzity Karlovy. On sám se o zprávě dozvěděl z nezávislých médií. „Nejsem volič tohoto levicového spektra, ale odsuzuji jakýkoliv násilný čin. Je to katastrofa, plyne to však z momentální nálady ve společnosti, její polarizaci a mocenského zápasu dvou proudů, který tuto negativitu vydává,“ uvedl.

O zlé a nepřátelské situaci na Slovensku mluví i Filip z Prahy, který tu nyní žije třetím rokem a pracuje jako osobní bankéř. „Problém vidím v tom, že se společnost rozděluje na dva tábory a neprobíhá žádná diskuze mezi nimi ohledně toho, co by bylo pro Slovensko nejlepší,“ uvedl Filip pro Deník s tím, že brutální čin také odsuzuje a vnímá to i jako velmi nešťastné pro demokracii.

Byl to projev zoufalého člověka

Situace podle nich odráží současnou náladu na Slovensku. Podle Richarda šlo o projev zoufalosti člověka, který dlouhodobě není spokojen s aktuální situací a děním a Slovensku. „Bohužel aktuální situace na Slovensku je přímým důsledkem toho, koho si slovenští občané zvolili. Není to otázka ani posledních, ani předchozích voleb, ale i toho, že dlouhodobě chátrá a očividně to většině nevadí natolik, aby chtěli něco změnit,“ dodal s tím, že i to je důvod proč už deset let žije v Česku, které je podle něj mnohem pokrokovější a vyspělejší.

Situaci na Slovensku a v České republice porovnal i Adrián. „Tento čin je tragédie, ze které vláda obviňuje opozici, opozice deklaruje, že útočník nesnesl fakt, jak koalici jde ovládat veřejná média. Jediná protiváha proti tomuto jsou právě nezávislá média, která současné vládě leží dost v žaludku a místopředseda parlamentu je z toho obvinil,“ upřesnil. Podle Filipa je čin i důsledkem nenávisti, kterou vládnoucí koalice šíří mezi lidmi. „Hoaxy, nepravdivé informace a ruská propaganda se šíří přímo z nejvyšších poslaneckých postů,“ dodal.

Svítá na lepší časy

Oslovení Slováci čin jednoznačně odsuzují, ale věří, že v budoucnu bude líp. Podle Filipa je i v Česku napjatá situace, ale nálada tu není ani zdaleka tak vážná, jako na Slovensku. Nejhorší podle něj je, že slovenská vládnoucí koalice prezentuje jednu věc, ale v rámci evropského hlasování udělá druhou. „Doufám, že pan premiér přežije bez vážných následků, poučí se z toho a na místo rozdělování a nenávistí začne společnost jako správný lídr spojovat a ne rozeštvávat proti sobě,“ přeje si.

Přání pozitivnější budoucnosti spojuje všechny tři oslovené. „Já pevně věřím, že nedopustíme aby nenávist a zloba zvítězili nad pravdou a láskou,“ uvedl například Adrián. I Richard vidí budoucnost pozitivně. „I Česká republika měla své temné roky. Já ale věřím, že i díky příchodu nového prezidenta, tu svítá na lepší časy,“ dodal.