/VIDEO, FOTOGALERIE/ Třicet let své existence oslavila ve středu 28. června Armáda ČR – a oba břehy Vltavy v centru metropole v té souvislosti zezelenaly. Dějištěm oslav se totiž staly náplavky na levém i pravém břehu. Tedy v Praze 2 i Praze 5, propojené přívozem jezdícím zdarma. Mezi barvou množství uniforem i techniky ale na nábřežích Hořejším i Rašínově zářilo také četné civilní oblečení.

Pozvání vojáků ke společné oslavě přijali jak mnozí občané – a to nejen skalní příznivci vojenství – tak i školy a školky. Na rozdíl od školáků si však někteří uživatelé sociálních sítí posteskli, že se akce konala uprostřed pracovního týdne. O víkendu by se rádi přišli podívat – takto ale museli do práce. Jasně své mínění vyjádřil třeba uživatel twitteru Karlos z Nuslí: „Hezký – ale dělat to uprostřed týdne je fakt blbost.“

Armáda svou činnost představila v celé pestrosti. Návštěvníci si mohli nejen osahat například útočnou pušku pěšáka, vzít do ruky kulomet nebo potěžkat náboj do minometu. A hodně zblízka okouknout rozmanitou obrněnou techniku včetně transportéru Pandur. Nechyběla třeba ani možnost nahlédnout i do činnosti vojenských „špionů“ – tedy obranného zpravodajství. Armáda také pomáhá lidem při přírodních pohromách i v případě jiných katastrof, vyzdvihl v zahajovacím proslovu náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Lákadlem byl seskok do Vltavy

Asi nejvyhlíženější součástí programu se staly seskoky dvanácti výsadkářů a čtyř záchranářů z transportního vrtulníku Mi-17 do Vltavy mezi železničním a Palackého mostem, přičemž čtveřici záchranářů jiná helikoptéra zase z vody vyzvedla; do této akce šel stroj W-3A Sokol. Velkým lákadlem se stalo třeba i představení ženijní techniky včetně lodí a pontonových souprav.

Zrovna ty u některých zvědavců vyvolaly vzpomínky na pobyt na vojně před řadou desetiletí. Mezi prezentovaným vybavením však nechyběly ani výkřiky té nejmodernější techniky. Podle očekávání se tlačenice vytvářely třeba kolem pyrotechnických robotů nebo dronů. A samozřejmě u simulátoru podzvukového bitevníku L-159.

Spolehlivým lákadlem jsou na podobných akcích také ukázky boje zblízka nebo výcviku služebních psů. Ti nemohli chybět ani zde. V rámci celodenního programu nazvaného Armáda na Náplavce si však bylo možné prohlédnout třeba i dravce využívané při ochraně letišť.

Jiné prezentace ukázaly, že vedle lidí cvičených jak k zabíjení, tak naopak i k zachraňování životů či majetku, působí v armádě také řada dalších specializací. I takových, že by to laik nepředpokládal. K armádě patří rovněž sportovci – ASC Dukla je klub vojáků – ale také hudebníci nebo tanečníci. A hodně příznivců našli v Praze rovněž zástupci Vojenských lesů a statků ČR přibližující živou i neživou přírodu v oblastech, kde hospodaří.

Příchozí se ale nemuseli jen dívat nebo naslouchat výkladu. Leccos si mohli sami vyzkoušet. Třeba vojenské testy fyzické připravenosti nebo základy první pomoci – ale kupříkladu i protichemickou ochranu. Především se ale představily jednotky sil pozemních, vzdušných, teritoriálních i kybernetických. Stejně jako specializované složky; třeba vojenská policie nebo Hradní stráž. Veřejnost však na náplavce oslovily také vojenské školy včetně Univerzity obrany nebo náborová střediska.

Tradice i hrdá současnost

Historie moderního českého vojska je mnohem delší než aktuálně připomínaných 30 let existence nynější Armády ČR, zdůraznil dopoledne ve svém projevu náčelník generálního štábu Karel Řehka. „Armáda má tradici, která je starší než náš samostatný stát,“ upozornil. Zmínil se o legionářích z první světové války, kteří byli jako hrdinové doby oceňováni za první republiky. Podle Řehkových slov neváhali nasadit svůj život za zemi, která ještě neexistovala – vytvoření vlastního státu bylo jen snem.

Na současnou armádu je Řehka hrdý jak ve vztahu k její připravenosti, tak odhodlanosti. A vojáci se těší, že se podaří vylepšit technické vybavení. To jim ostatně přejí i gratulanti na sociálních sítích: po přání k narozeninám by prý měly následovat i nějaké „dárečky“.