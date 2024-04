Praha umožní občanům prokazovat svou totožnost přes aplikaci eDoklady. Pilotní projekt startuje v polovině dubna na vybraných pracovištích.

Aplikace eDoklady. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Občané v Praze budou moci na několika místech v metropoli využít od poloviny dubna k prokázání své totožnosti aplikaci eDoklady. Podle Magistrátu hl.m. Prahy se prozatím jedná o zkušební provoz. Umožnit prokazování totožnosti na svých pracovištích přes eDoklady musí hlavní město ze zákona totiž až od 1. července letošního roku.

„Naším obecným cílem je učinit z Prahy funkční město s co nejvyšší kvalitou života. To by ale nešlo bez konkrétních kroků. Uspíšení termínu, kdy bude možné využívat aplikaci eDoklady, je právě jedním z takových kroků. Malým, ale pro usnadnění každodenního života důležitým,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Na jakých místech bude tedy služba od dubna dostupná?

V první vlně bude služba dostupná na pracovištích registru vozidel, která se nacházejí v Business Centre Vyšehrad, Bohdalec, Břevnov, Jarov a Vysočany. Dále i pak na všech ostatních pracovištích odboru dopravněsprávních činností v Business Centre Vyšehrad, tj. na pracovišti registru řidičů a ve všech kancelářích, kde se vyřizují dopravní přestupky.

Službu mohou lidé využít i na přepážkách oddělení služeb veřejnosti na Nové radnici a ve Škodově paláci. Zde bude možné eDoklady využívat pro agendy ověřování, Czech POINT a evidence vozidel taxislužby.

„Další pracoviště Magistrátu hl. m. Prahy, ale i Městské policie Praha, budou následně přibývat, a to tak, aby nejpozději k 30. červnu 2024 byla možnost prokázat totožnost pomocí aplikace eDoklady při jakémkoliv jednání na pražském magistrátu," uzavřel mluvčí Magistrátu hl.m. Prahy Vít Hofmann.