/VIDEO, FOTO/ Velkou diskusi uživatelů sociálních sítí rozpoutal počin Prahy 15, jejíž radnice nechala v Hostivaři zřídit Švehlovu lavičku. Posezení s kovovou siluetou má připomínat tamního rodáka: statkáře Antonína Švehlu, který se dostal do učebnic dějepisu jako významný prvorepublikový politik za agrární stranu (známou také jako Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu). V jejím čele stál jako předseda – a dosáhl i významných pozic: mimo jiné působil ve vedení Československa jako první ministr vnitra a opakovaně se stal i předsedou vlády.

Okolí Botiče v Hostivaři, kde nově přibyla lavička připomínající odkaz místního občana, politika Antonína Švehly. | Video: Milan Holakovský

Originální posezení pod stromy

Připomínat si Švehlu jako sedláka, politika a státníka – ale také jako člověka, jenž se ve vysoké politice dokázal uplatnit i bez vyššího vzdělání a který vešel ve známost jako mistr kompromisu – je právě letos aktuální: V březnu uplynulo 150 let od jeho narození, v prosinci to bude 90 let od jeho úmrtí. Ostatně třeba Národní zemědělské muzeum upozorňuje na jeho život, práci i odkaz na volně přístupných výstavních panelech, které před budovou muzea mají zůstat až do sklonku ledna.

Volně přístupná je také Švehlova lavička, kterou v Hostivaři pod stromy na břehu Botiče odhalily zástupkyně radnice v sobotu 9. září. Městská část o tom informovala na facebooku.

„Přijďte si posedět,“ vybízí s upozorněním, že nechybí ani informační tabule, která život tohoto místního statkáře a mlynáře připomíná. Informuje dále, že dílo v kombinaci kovu se dřevem vytvořil umělecký kovář Jan Beran, který kovářství na Kozinově náměstí provozuje již ve třetí generaci – a autorkou kresby na informační tabuli je emeritní kronikářka městské části Marie Zdeňková. Pro místní může být zajímavá zveřejněná informace, že Švehla byl také obnovitelem, starostou a cvičitelem Sokola Hostivař; to historická pojednání zpravidla nezdůrazňují.

Pod facebookovým příspěvkem se strhla nečekaná debata. „Krásné, to nemohu říct. Není nad samo domo!“ reaguje například uživatel Stanislav Chmela. „Takhle to dopadá, když se na umění ve veřejném prostoru nepořádají soutěže,“ poznamenal Jakub Kocmánek. Právě výhrada, že na památník měla radnice vypsat veřejnou soutěž a z předložených návrhů vybrat ten nejzdařilejší, se objevuje opakovaně; chybějící soutěž je třeba jednou z výhrad, s nimiž přišel Dušan Radovanovič.

Objevuje se ale i názor, že raději se nemělo dělat nic. To soudí kupříkladu Tomáš Selinger: „To nemuselo bejt. Edit: To nemělo bejt.“ Podobného mínění je i Dana Cikánová: „Brzo to vandalové zničí – a bude po parádě. Podle mého názoru zbytečně vyhozené finance. Na Praze 15 jsou určitě důležitější věci než toto.“ Obavy z útoku vandalů nejrůznějšího zaměření – ať už těch, kteří sami sebe vnímají jako siláci, či se cítí se sprejem nebo fixem v ruce být výtvarnými umělci – přitom nejsou ojedinělé. Svědčí o tom poznámka Michaela Rittsteina: „Švehlovi na klín, zostuzen; určitě brzy dostane naloženo sprejery – láká to i mě.“

Na politika se sedat nemá

Posadit se „na Švehlu“ však podle dalších diskutujících není jen tak: opakované příspěvky upozorňují na sluncem rozpálený kov, přičemž Dana Dok Neu přidává i očekávání pro chladné dny: to zase bude studit. První zkušenosti už také ukázaly, že použitý kov má tendenci špinit se. Posadit se přímo na siluetu by sice šlo, nicméně už text pozvánky zveřejněné radnicí jasně říká, že s takovým využitím lavičky se nepočítá. „Lavička, na které mohou vedle siluety Antonína Švehly pohodlně posedět tři osoby,“ píše se tam.

Mezi příspěvky facebookové diskuse Deník nenašel žádný, který by se vyjadřoval vysloveně pochvalně; hlasy kritiků převažovaly. Nicméně v Kláře Šikulové pohled na nové dílo roznítil vlastní tvůrčí úsilí, jež významného politika působícího již za Rakouska a následně špičkového v éře první republiky posouvá do jiné úrovně. „Mohlo by se to jmenovat ‚Švehla na plech‘,“ napsala. Ondra Holub však vidí jinou inspiraci: „Laurel, čekající na Hardyho.“

Novinku lidé chválili a fotili

Zcela odlišné ohlasy než lze najít na sociální síti zaznamenala místostarostka Prahy 15 Petra Šikýřová (nez.), která má na starost volnočasové aktivity či participativní rozpočet. Společně s 1. místostarostkou Jitkou Kolářovou (ANO; školství, vnější vztahy) nechyběla u slavnostního odhalování – a naopak slyšela od občanů jen samé příznivé ohlasy. „Všichni byli nadšení,“ shrnula Deníku reakce, jež zaznamenala přímo na místě.

Zdroj: Milan Holakovský

Nešlo přitom jen o pár náhodných kolemjdoucích: na odhalení lavičky došlo v rámci programu dětského dne. Přesněji sousedského setkání Den v Hostivaři, které Kozinovo náměstí oživilo například hudbou, vystoupeními spolků a sportovních klubů či právě programem a atrakcemi pro děti. „Lidé tam seděli, fotili se – a říkali, že se jim to líbí,“ řekla Deníku. Odpověděla také na otázku, jaká byla cena cena díla: nulová. Šlo totiž o sponzorský dar od kováře, který působí v sousedství.

Stezka osobností u hřbitova

Místostarosta Michal Frauenterka (Společně pro Prahu 15/ODS) Deníku řekl, že on v rámci své kompetence, kam patří doprava, prostředí pro život i koordinace strategických projektů a protipovodňových opatření, chystá jiný příspěvek k připomenutí historie Hostivaře: stezku osobností v parku hřbitova.

„To už nebude tolik o Švehlovi, protože připomene i další osobnosti, které jsou tam pohřbeny,“ vysvětlil. Z těch nejznámějších jde například o literáta Františka Xavera Šaldu či třeba letce Bohuslava Mráze, který za druhé světové války bojoval na západní i východní frontě (a jeho odkaz připomíná pojmenování hostivařské ulice Plukovníka Mráze).

To však bude aktuální až poté, co na jaře příštího roku budou ukončeny stavební práce v místě a okolí. Jednak jde o akci hlavního města spojenou s rozšiřováním hřbitova, jednak o rekonstrukci mostu v ulici K Horkám.