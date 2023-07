Předseda hnutí ANO v Praze Ondřej Prokop:

Tento tendr byl vyhlášen již v květnu 2022, nabídky byly podány v prosinci 2022 a do července 2023 město nebylo schopno vybrat vítěze. To je za mě naprosto neomluvitelné. Co tam 3/4 roku dělali? To, že nenaváže 1. etapa na druhou je dnes už jisté i bez ohledu na to jak dopadne rozhodnutí ÚOHS o zrušení celé soutěže.

I pokud rozhodne pro Prahu dobře a své stanovisko přehodnotí, dodnes není znám vítěz a jeho výběr a podpis smluv potrvá další měsíce. Pozastavení části stavby, ostraha, čerpání vody a další úkony související s konzervací stavby, které nastanou už letos na podzim budou stát obrovské náklady z kapes daňových poplatníků. Zvláště v dnešní době je to velká škoda. Mě bude zajímat kdo za to nese odpovědnost. Zda ještě minulý náměstek pro dopravu pan Scheinherr nebo už nový Zdeněk Hřib. Je zajímavé, že oba se k tendru na 2. etapu Metra dlouhodobě příliš nevyjadřují. Taky mě bude zajímat z čeho se ty zbytečné vícepráce budou platit. Doufám, že ne ze zdražení pražské MHD o kterém se v kuloárech začíná mluvit.

Ondřej Prokop, ANOZdroj: Deník/Jan Prokeš