/VIDEO, FOTOGALERIE/ Prahou před časem proletěla zpráva, že legendární antikvariát v Holešovicích bude muset zavřít. Jeho majitel Jirka Novák už si dál nedokázal poradit s rostoucími náklady a všeobecným zdražováním. Následovala sbírka, které do ukončení zbývají ještě dva týdny, a už nyní přesahuje vybranou částku skoro o 20 tisíc korun. Antikvariáty se shodují, že Češi stále rádi čtou a o knížky mají zájem.

Pražské knižní antikvariáty | Video: Eliška Stodolová

Podle Petra Navrátila z antikvariátu v Dlážděné ulici poblíž Masarykova nádraží chodí více lidí i tím, jak začalo být tepleji. „Těžko ale říci, jestli jsou to přímo zákazníci, často sem jen přijdou zabít čas.

Jsem tu čtvrtým nebo pátým rokem a osobní prodej klesá, ale online prodej nám stoupl s covidem a i nyní se drží relativně vysoko, dokonce výš, než před ním,“ vypráví v místnosti, kterou od země po strop plní sloupce srovnaných knih. S tržbami jim pomáhá i prodej výtvarného umění, jako jsou obrazy nebo grafiky, a spolu organizace aukcí.

Těm se naopak vyhýbá antikvariát sídlící poblíž Flory. „Dříve jsme to zkoušeli, ale je to pro nás nákladné. Musíte zaplatit člověka, který tomu věnuje čas, pak prodáte jen půlku věcí a z toho si lidé reálně vyzvednou a zaplatí třetinu,“ vysvětluje Lenka, která antikvariát v Jičínské už delší dobu vede.

Zdroj: Eliška Stodolová

Zvolili jinou strategii: prodávají především současnou beletrii. Tím, že jsou knížky čím dál tím dražší, zákazníci prý radši zamíří do antikvariátu, kde za ně utratí 150 korun namísto 400 korun v knihkupectví.

Při prodeji používají hlavně e-shop. „Bez něj to v dnešní době nejde. Řadu antikvariátů vedou blázni do knížek, ale nejsou to podnikatelé. Přitom se z provozu dá slušně žít,“ dodává.

Výkup z pozůstalosti je častý

Lidé antikvariátům nabízejí knížky, které najdou v pozůstalosti nebo při prohlídce domácí knihovny. Nezřídka do přivezou bedny plné knih, které prodejci zhodnotí a vykoupí ty cenné, i když za zlomek původní ceny. Běžnou praxí je také nafocení knih a zaslání jejich přehledu emailem. Kromě knih antikvariáty často prodávají staré pohlednice, filmové plakáty, grafiky nebo umění.

Kalendárium na orloji vymění nová kopie. Vytvoří ji Akademie výtvarných umění

Dřívější praxe výkupu učebnic od studentů je už ale přežitá. V Praze podle Navrátila učebnice vykupuje jen jeden antikvariát, a to v Myslíkově ulici.

„Vyhýbáme se jim, protože strašně rychle zastarávají a je jich velké množství. Ani je fyzicky nemáme kam dát,“ dodává a jeho slova potvrzuje i Lenka s tím, že už nekupují ani počítačovou nebo cizojazyčnou literaturu a zaměřují se převážně na beletrii, popřípadě filozofii nebo umění.