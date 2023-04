V zahraničí, třeba v Londýně, nejsou takové podmínky nebo zákazy ojedinělé. Oslovené pražské podniky se k situaci staví s pochopením.

Rozjívenost řeší domluvou

Botič restaurant v pražských Nuslích respektuje pravidla, která si každý podnik nastaví. „Jejich podnik, jejich pravidla, pokud děti nechtějí, tak nechtějí, do Makra také nemůžou. Nevím proč je kolem toho takový humbuk. Když mě někde nechtějí, tak tam nelezu," vyjádřil se jasně provozní podniku.

Děti v pekárně a kavárně Zrno zrnko v NuslíchZdroj: Deník/Eliška Stodolová

I kavárny nebo podniky, které jsou pro děti uzpůsobeny a mají třeba dětský koutek, chápou pravidla svých kolegů. Ondřej Kuchař z pekárny a kavárny Zrno zrnko uznává, že rozjívené děti se občas vyskytují i u nich. „S tím, že někdo děti ve svém podniku nechce či jejich pobyt nějak reguluje, problém vůbec nemáme. Myslíme si, že majitel podniku má právo vybrat si cílovou skupinu a udělat pro ni prostředí ve svém podniku komfortní,“ uvedl na dotaz Deníku.

Záchody v podnicích zdarma. Nejsme toalety, ale restaurace, stěžují si majitelé

V oslovených podnicích se shodují, že pokud se problém s dítětem vyskytne, upozorní rodiče, že už je chování nevhodné a řeší vše domluvou. Většinou se podle nich s rodiči situace řešit dá. Připouštějí ale, že rodiče občas reagují podrážděně.

Jak to vidí další provozovatelé podniků v Praze

Restaurace U Pinkasů, ředitel František Novotný



Vstup dětí nijak neomezujeme. Zmiňované podniky si musejí být hodně jisty svým podnikáním, pokud se vymezují proti návštěvám kohokoliv. Forma manifestu či komunikace je další téma, zde za mne, pokud bych to vůbec měl potřebu formulovat, absolutně nezvládnuté. My se snažíme domluvit s rodiči.

Restaurace a pivnice Podolská kotva, obsluha

Jsme kids friendly, máme na zahrádce hřiště, omezení nechystáme. Problém spatřujeme spíše v tom, že dnešní "moderní výchova, děti přeci můžou vše", je pro restaurace problematická z několika důvodů, a to jak bezpečnostních tak i těch rušivých. Hosté jdou do restaurace za zábavou či odpočinkem a děti, pokřikující a pobíhající po restauraci, jednak ruší hosty a jednak se mohou plést pod nohy personálu, který přes talíře na ruce je prostě nemůže vidět a může dojít k nepěknému úrazu. Takže se nedivíme, že některým provozovatelům dochází trpělivost.

Domníváme se, že v pravidlech se asi každý více či méně najde. I my jsme nyní řešili případ, kdy matka na odpověď, že nemáme dětský koutek, zřejmě čekala, že ji zajistíme chůvu. Co taky na druhou otázku "A kam mám dát děti?" chcete asi odpovědět.…

V Praze se domníváme, že si každý své najde. Jinde to samozřejmě může být složitější. Problém řešíme tak, že požádáme rodiče, aby své děti poučili, případně zkusíme oslovit samotné děti. Bohužel nezřídka dostane personál vynadáno. Prostě doba, kdy jsme s rodiči seděli v restauraci slušně u stolu s tím, že jinak jsme tam naposledy, je pryč.

Kavárna Mamacoffee, ředitel Vojtěch Syrůček



Filtrujeme kafe, ne lidi. Snažíme se i dělat sousedské kavárny, je nám tedy v podstatě jedno, která věková kategorie k nám chodí. Samozřejmě, když není přijatelná mez hluku, tak obsluha rodiče poprosí o zklidnění ratolesti, aby bylo všem hostům v kavárně příjemně.

Antonínovo pekařství, manažerka sítě Kateřina Procházková

Já s těmi restauracemi trošku souhlasím. My jsme pekařství, to je trošku něco jiného, ale někdy jsou ty děti opravdu nevychované. Nijak mě nepřekvapuje, že některým podnikům přetekla trpělivost. Tím ale nechci říct, že k nám by děti nemohly, nicméně u nás si dají lidi kafe a nezdržují se tak dlouho, jako v restauraci.

Určitě nebudeme taková pravidla pro děti nastolovat. Máme šest poboček a v některých, možná ve všech, máme dětský stoleček, omalovánky. Svým způsobem děti i vítáme, protože maminky k nám chodí. Něco jiného jsou restaurace, kde se podává alkohol, pivo, tam možná děti vážně nemají co dělat. Na žádný případ, kdy by u nás dítě něco výrazného rozbilo, si nevzpomínám – kromě třeba rozlitého kakaa, ale řešila bych to domluvou. Skleničku rozlije i dospělý a děti zkrátka k životu patří.