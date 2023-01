Renata Kormaňáková, technik ve stavebnictví, Praha

Prezident, jakého bych si přála, by měl především důstojně reprezentovat Českou republiku. Měla by to být osoba vyrovnaná, vyzrálá, vážená v ČR i ve světě pro své vystupování, morální hodnoty i vykonanou práci. Zvolená osoba by měla být morálním vzorem, měla by spojovat lidi s různým přesvědčením pro společnou věc, občany uklidňovat, podporovat, povzbuzovat. Měl by být prezidentem i pro ty občany, kteří ho nevolili. Důstojně reprezentovat pro mne znamená i to, že zvolená osoba bude mluvit slušně a spisovnou češtinou.

Zvolená osoba by měla respektovat Ústavu a český právní řád. Neměla by upřednostňovat ekonomické zájmy před morálními hodnotami a lidskými právy a už vůbec ne své zájmy a svou prezentaci před zájmy České republiky. Zvolená osoba by měla být prozápadně orientovaná. A to vše nejen v předvolebních slibech.