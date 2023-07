Podaří se Alquistovi v letošním pátém ročníku celosvětového klání oslnit podobně jako posledně? Příležitost k tomu mít bude. Organizátoři oznámili, že opět patří mezi finalisty. Upozornila na to Kateřina Veselá z rektorátu ČVUT. „Již začátkem srpna se dozvíme, zda tým, který se soutěže účastní od jejího založení, obhájí vítězství,“ konstatovala.

Soupeři z prestižních univerzit

Už výběr pětice finalistů řadí tým z Prahy vedený Janem Šedivým v roli univerzitního poradce do prestižního společenství. Soupeři jsou dva týmy z University of California (z kampusů Santa Cruz a Santa Barbara), dále pak ze Stanford University taktéž z Kalifornie a ze Stevens Institute of Technology působícího v americkém státě New Jersey.

Tým studentů Fakulty elektrotechnické ČVUT v aktuálním složení Ondřej Kobza, Petr Marek, Jan Čuhel, David Herel a Tommaso Gargiani v květnu postoupil do semifinále – a nyní se čerstvě ocitl v elitním společenství finalistů. O vítězi se bude rozhodovat v prvním srpnovém týdnu – a čeští zástupci mají na co navazovat. Vedle prvenství v minulém ročníku skončili na medailových pozicích i ve všech předchozích: se dvěma stříbry a jedním bronzem.

Nově se hodnotí vědecký přínos

Uživatelé zařízení vybavených elektronickou asistentkou Alexa – známá je třeba z chytrých reproduktorů nebo kamer – si letos mohou vyvolat některého ze soutěžních botů formulkou „Alexa, let’s discuss“. „Na rozdíl od minulých let se to týká i zařízení s obrazovkou (tedy Amazon Echo nebo Fire TV) – a konverzující uživatelé jsou tak obohaceni i o obrazový požitek,“ připomněla za ČVUT Alena Nováková. Letos totiž debatu ve formě zvuku nově doplňují i obrazové výstupy. „Zpětná vazba, kterou týmům poskytují uživatelé ve formě ohodnocení proběhlé konverzace se socialbotem, umožňuje studentským týmům jejich roboty vylepšovat,“ poznamenala Nováková.

Už koncem loňského roku byla Praha vybrána mezi devět soutěžních týmů, které se pokusí splnit Grand Challenge – tedy „velkou výzvu“, jež dosud zůstala nedostižná. K úspěchu je třeba získat od poroty vysoké hodnocení (skóre nejméně 4,0 z 5 možných) a současně udržet souvislou a poutavou konverzaci socialbota s člověkem po dobu dvaceti minut. Tým, kterému se to podaří jako historicky prvnímu, získá pro svou univerzitu grant v na naše poměry pohádkové výši: hraje se o milion dolarů.

Mimochodem: Alquist vybojoval první místo s průměrným hodnocením 3,28 a průměrnou dobou trvání finálové interakce 14 minut a 14 sekund. Nechal tehdy na sebou socialboty Chirpy Cardinal ze Stanfordské univerzity (s průměrným hodnocením 3,25 a průměrnou dobou trvání interakce 13:25 a stroj PROTO, vytvořený týmem University of Buffalo (3,16 a 14:45).

I v samotné soutěži se bude rozdělovat více peněz. Stejně jako v minulosti je ve hře cena za celkový výkon v oblasti sociální interakce (odstupňovaná pro jednotlivé medailové pozice v částkách 250, 50 a 25 tisíc dolarů). Nově jsou stejné sumy připraveny ještě pro další hodnocení, a to v rámci ocenění za vědecký přínos.

Možnost hodně se v rámci soutěže naučit pro zdokonalení komunikace stroje s člověkem oceňuje univerzitní poradce týmu Šedivý, jenž hovoří o nasazení hybridních konverzační technologií kombinujících pokročilé jazykové a skriptovací modely. „S postupem do finále se tým vynasnaží využít této příležitosti k dalšímu vylepšení Alquista, posunutí hranic konverzační umělé inteligence a stanovení nových standardů pro human-like interakce,“ poznamenal.