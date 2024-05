Aktivisté nechali před úřadem v Řeporyjích vzkaz v podobě hromady hnoje s cedulí citující kontroverzní výroky starosty Pavla Novotného (ODS). Tímto neobvyklým protestem se zabývají policisté. „Přestupky v dopravě si řeší policie," řekl k tomu Novotný.

Aktivisté vysypali hnůj před městským úřadem v Řeporyjích | Video: se svolením Julia Josra

Před městským úřadem v pražských Řeporyjích se v úterních ranních hodinách objevila hromada hnoje. Vysypali ji tam aktivisté, kteří podporují protesty zemědělců, jako vzkaz pro starostu Pavla Novotného (ODS).

Do hnoje navíc zapíchli ceduli s jeho nedávnými výroky a s upozorněním ve znění: "Máme spolu nevyřízené účty".

Zdroj: se svolením Julia Josra

Řeporyjský starosta čelí v posledních dnech velké kritice, a to za své výroky. Nejvíce Novotný pobouřil jeho komentováním zdravotního stavu herečky Anny Slováčkové, která se léčí s rakovinou. Na sociální síti se vyjadřoval k Felixi Slováčkovi a dodal "Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci."

Ani tyto jeho slova aktivisté neopomenuli na ceduli, kterou zapíchli do vysypaného hnoje. „Zemědělci by potřebovali válku" a „Škoda, že už se na lůzu neposílají četníci s bodáky" citovali na ceduli další výroky Novotného.

Svým činem se aktivisté pochlubili také na sociálních sítích a v komentářích se jim dostalo nemalé podpory.

K události se na sociální síti X vyjádřil i sám Pavel Novotný (ODS). „Dobré ráno. Teď jsem vstával. Přestupky v dopravě si řeší policie, nepletu li se" a v komentářích dodal „kdo ví, zda se mě to týkalo, já přijel do práce a tady bylo uklizeno.. Moc to prožíváte."

„Vstávám denně v 11, tedy jsem o vše přišel. Nerozumím lidem, co něco podobného dělají v blízkosti železničního přejezdu. Cedule jsem neviděl," dodal k celému incidentu pro Deník Pavel Novotný (ODS).

„Před městský úřad v Řeporyjích někdo v noci na úterý vysypal několik kubíků hnoje, věc řešíme pro podezření z přestupku," řekl k incidentu pro Deník policejní mluvčí Jan Daněk.