/VIDEO, FOTOGALERIE/ Budoucnost jako ze sci-fi filmu. Drony roznáší jídlo, bezpilotní letouny převáží osoby. Odborníci v rámci projektu Vertimove už nyní připravují aerotaxi, které by v horizontu pár let mohlo osoby vzduchem přenášet. Letový provoz má kvůli komplikovanosti zajišťovat umělá inteligence. První letouny podle odhadů vzlétnou přibližně v roce 2030 až 2032.

Představení konceptu vzdušné dopravy bezpilotních aerotaxi. | Video: Deník/Radek Cihla

Cesta z Hlavního nádraží na pražské Letiště Václava Havla by mohla díky bezpilotním letounům trvat pouze 4 minuty. Z metropole do Karlových Varů by člověk cestoval 26 minut a z Pardubic do Liberce cesta potrvá 20 minut.

Doprava ve městech pomocí autonomních létajících prostředků je směr, kterým se ubírá svět. Česká republika nezůstává pozadu. „Urban Air Mobility je koncept, který otevírá zcela novou kapitolu dopravy cestujících a nákladu. Zažíváme výjimečnou příležitost, kdy se celosvětově otevírá mimořádně velký prostor pro nový dopravní byznys, a české výzkumné organizace a firmy jsou u toho,“ vysvětluje generální ředitel Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) Josef Kašpar.

Legislativa a územní plánování

Podle Kašpara je pro úspěšnou realizaci vzdušné dopravy nezbytné brát už nyní v úvahu aspekty tohoto druhu dopravy při územním plánování a vytváření plánů dopravní obslužnosti. Součástí projektu Vertimove je i řešení legislativy, dotazníková akce, analýza budoucí poptávky, provozní model odbavení letadla na vertiportu, umístění portů v Praze a metodika řešící dopravní modely, územní plánování a stavební řízení.

Odborníci při práci na projektu také například ověřovali mezní podmínky vzdušného proudění na bezpečný let nebo návrh letových cest v nízkých výškách nad městskou zástavbou. „Výsledky řešení projektu jsou sumarizované do metodik pro potřeby Ministerstva dopravy České republiky, jako podklady a informace pro budoucí implementaci v ČR,“ vysvětluje vedoucí projektu Vertimove Petr Raška.

Bezpilotní letoun uveze čtyři osoby

Na projektu pod vedením VZLÚ spolupracuje Centrum pro město budoucnosti CIIRC ČVUT, Centrum dopravního výzkumu a studio 1to1 design. Úkolem VZLÚ je vývoj autonomního létajícího prostředku s názvem MiYa, který uveze zhruba 400 kilo nebo 4 osoby. Letoun bude mít rozpětí křídel 15 metrů a poletí rychlostí až 300 kilometrů v hodině.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Sloužit by v budoucnu mohl mimo jiné právě jako aerotaxi. „Koncepční návrh letadla typu eVTOL MiYa pokračuje mimo jiné letovými testy demonstrátoru a zkouškami v aerodynamickém tunelu VZLÚ,“ upřesnil Petr Raška, který je současně vedoucí oddělení bezpilotních systémů VZLÚ.