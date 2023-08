Zprvu vlastně ještě za okupace utajeně, avšak i po skončení druhé světové války stále z vlastní iniciativy a až po práci. Letoun veřejnosti poprvé představený na leteckém dni v pražské Ruzyni v září 1947 a sériově vyráběný v letech 1949–1951 proto dostal označení Ae-45.

„Zaznamenal velký úspěch na českém i zahraničním trhu,“ konstatovala Černá. „Jeho letecké služby si pochvalovali zákazníci od Evropy přes Afriku až po Austrálii. Legendární aerotaxi vyhrálo v prestižním anglickém závodě, přeletělo Atlantik i Saharu,“ uvedla. Všechno to byly počiny, o kterých se v té době hodně psalo – a budily pozornost nejenom u fandů letectví, ale u obdivovatelů techniky obecně.

Před 75 lety začala v pražských Vysočanech sériová výroba legendárního letounu Aero Ae-45, který sloužil jako aerotaxi i k armádním účelům; byl známý a využívaný po celém světě. Dobová propagační fotografie z padesátých let.Zdroj: archiv AERO Vodochody

Obrovský úspěch přišel v srpnu srpnu 1949, kdy s tímto letounem Jan Anderle triumfoval ve Velké Británii: v Birminghamu vyhrál slavný závod Norton Griffith Challenge Trophy. Velkou pozornost ale budily i zmiňovaný nonstop přelet Sahary či výkon upravené verze (Ae-45 S), která jako první československé letadlo dokázala přeletět Atlantský oceán. Konkrétně z Buenos Aires v Argentině do italského Milána; s mezipřistáním na brazilském ostrově Fernando de Norronha.

Chválu však model Ae-45 získával také díky výkonům v běžném provozu. Nejen v Evropě, ale hned na na šesti kontinentech. Včetně zvládání náročných podmínek například v Jihoafrické republice, Indii, Indonésii – nebo třeba v Mongolsku či Austrálii. Tento stroj také využívaly letecké síly armád několika zemí. V Československu zejména pro kurýrní účely – známo je ale i několik úprav na sanitní letouny.

„Letoun A-45 byl 7,51 metru dlouhý a měl rozpětí křídel 12,25 metru. Dosahoval maximální rychlosti 280 km/h, jeho dostup byl 4700 metrů a maximální dolet 1000 kilometrů,“ shrnula Černá základní údaje.

Továrna Aero jich do roku 1951 vyrobila 200. Pak byla v rámci tehdejšího plánovaného hospodářství výroba převedena do Letu Kunovice; ve druhé polovině padesátých let šlo o Strojírny první pětiletky. Tam také v dalších letech vznikly upravená verze Ae-45 S (s novými vrtulemi, pozměněnými přístroji a modifikovanou kapotáží motorů) a následně Ae-145 (kdy se jednalo především o nahrazení původních motorů Walter Minor 4-III modernějšími a výkonnějšími jednotkami).

Firma Aero se hlásí k tomu, že za sto let své existence (čímž se řadí mezi nejstarší letecké výrobce na světě) vyrobila 11 tisíc letounů. Zřejmě nejproslulejší je cvičný proudový stroj L-39 Albatros vyvinutý v 60. letech minulého století, dodnes sloužících v řadě armád i v demo týmech. Aktuálním nástupcem je L-39NG, kdy písmena NG označují novou generaci.

V souvislosti s ním vodochodská společnost čerstvě zveřejnila informaci na facebooku, že první ze strojů sériové výroby již v lakovně dostal nový kabát a připravuje se na předání novému majiteli. Kdo je zákazníkem, firma sice neupřesňuje, ale odpověď prozrazuje zveřejněná fotografie: nalakované engéčko má kamufláž i emblém Letectva Vietnamské osvobozenecké armády.