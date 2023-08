Příklady hodné následování

Organizátoři chtějí upozorňovat na dobré příklady, které jsou inspirativní a slušelo by se je okopírovat i jinde; na dalších místech republiky. Ukazovat, co se dělá správně, podle vedoucího adaptačních projektů Nadace Partnerství Martina Andera má smysl – a dokazuje to i samotná soutěž. Mezi projekty, které investoři přihlásili do soutěže mimořádných řešení reagujících na klimatickou změnu, se objevilo i několik takových, jež se nijak výjimečně nejeví: spíš je lze považovat za to, co by měla být samozřejmost; základní standard. O to víc se sluší vyzdvihovat projekty, které jsou hodny následování pro svou výjimečnost.