Komplikace s déčkem? Praha nemůže vypsat výtvarnou soutěž na stanice metra

Situace kolem výtvarné soutěže na podobu stanic metra D se komplikuje. Praha a dopravní podnik (DPP) takovou soutěž vypsat nemohou, neshodly se na tom s Metroprojektem. V pondělí to uvedli starosta Prahy 7 a zastupitel Jan Čižinský a náměstkyně Petra Kolínská. Primátorka Adriana Krnáčová už slíbila, že se do jednání s firmou zapojí.

„Jsme ve fázi, kdy víme, že ji nebudeme moci vyhlásit. V pátek k tomu bylo jednání, kde se nepovedlo najít řešení. Myslím si, že je to ostuda tohoto města," uvedla Kolínská. Zatím chybí svolení od Metroprojektu, aby se vzdal autorských práv a umožnil vybrat novou podobu stanic metra D.

DPP měl jednat o změně smluv

„Staré stanice pražského metra jsou ukázkou špičkové architektury. Namísto toho, aby se současná Praha pokusila navázat na stejné úrovni, bude opakovat chyby nevkusných a nepraktických stanic prodloužení metra A," uvedl Čižinský.

Dopravní podnik byl pověřen ze strany pražských radních k vyjednávání s firmou Metroprojekt už asi před dvěma roky. Podnik měl dohodnout změnu smluv, aby šlo uspořádat výtvarnou soutěž na podobu stanic metra D. Týkalo se to stanic metra mezi Pankrácí a Písnicí. Na stanice Náměstí bratří Synků a Náměstí Míru může být vypsána architektonická soutěž.

Petice za vypsání soutěž

Primátorka Krnáčová už slíbila, že se do jednání sama vloží. „Já se pokusím s Metroprojektem vyjednat dohodu," uvedla Krnáčová s tím, že nevěděla, že jednání jsou celé měsíce neúspěšná.

Vypsání architektonické soutěže podpořila petice, pod níž se podepsaly tisíce lidí. Město tedy slíbilo výtvarnou soutěž, která by nezasáhla do již schváleného projektu. Měnila by pouze vzhled (např. použité povrchy nebo osvětlení).

Jako první se v případě metra D bude stavět úsek z Pankráce do Písnice, v další fázi potom stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. První úsek by měl být hotový do roku 2022. Zatím se ovšem nepodařilo odkoupit všechny pozemky nutné pro stavbu.