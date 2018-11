Praha 9 omezí parkování pro handicapované. Další stání nebude povolovat

Výroba - Výroba Montážní dělník 25 000 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení Servisní technici. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: KONT.: Předem nutná domluva pohovoru, zaslat životopis na e-mail: libichova@jap-jacina.cz ., , KOHO HLEDÁME? , Hledáme manuálně zručného a pracovitého člověka, který spolu s kolegou vytvoří dobrou partu a budou zajišťovat servis vratové a nakládací techniky, protipovodňových a protipožárních systémů. , Uchazeč by měl mít: , - elektro vzdělání (osvědčení dle vyhlášky 50/78 Sb., minimálně § 5) , - nebo svářečský průkaz (CO nebo elektroda). , Neplatná osvědčení nebo průkazy nevadí - zajistíme jejich obnovení. , Podmínkou je trestní bezúhonnost uchazeče a řidičský průkaz sk. B. , , CO VÁS ČEKÁ? , - servis, opravy a instalace vratové techniky (vrata, brány, ploty,...), protipovodňových a protipožárních systémů , - uvedení instalovaného zařízení do provozu, zkouška funkčnosti , - nakládka, přeprava a vykládka zboží a materiálu , - komunikace se zákazníkem a zaškolování obsluhy zařízení , - práce na 1 (ranní) směnu , - pracovní smlouva na dobu neurčitou , - služební automobil, mobilní telefon a veškeré pracovní vybavení, pomůcky a oblečení , , CO VÁM NABÍZÍME? , - zázemí prosperující společnosti a stabilní dlouhodobé zaměstnání , - motivující mzdové ohodnocení a možnost osobního a finančního růstu , - zajímavou práci s moderní technologií , - smlouvu na dobu neurčitou , - plán zaškolení na pracovní pozici, který Vám pomůže v prvních měsících , - zaměstnanecké výhody a benefity , - vzdělávací kurzy a školení , - nástup ihned nebo dle dohody. Pracoviště: Jap - jacina, s.r.o. - 002, Poděbradská, č.p. 786, 198 00 Praha 98. Informace: Šárka Libichová, +420 731 661 187.