Praha 8: Vlaky na opraveném Negrelliho viaduktu už rámusit nebudou

Libeň - Negrelliho viadukt stojí 164 let, na konci tohoto roku se má opravovat, rekonstrukce by měla skončit po dvou letech. Informuje o tom radnice Prahy 8. Ta má i představu možného většího využití mostních prostor v budoucnu, kdy by v obloucích mostu mohly vzniknout např. kavárničky nebo galerie.

NEGRELLIHO VIADUKT JAKO VSTUPNÍ BRÁNA DO PRAHY 8 sice je, ale rekonstrukce by jej měla přeměnit coby pýchu osmé městské části. Zatím je to prý naopak. | Foto: Archiv VLP

Co se samotných oprav týče, podle radnice dojde ke kompletnímu očištění a vyspravení mostu, kolejový provoz bude navíc díky novému modernímu kolejovému svršku podstatně tišší. „Příprava stavby byla zahájena již před zhruba 5 lety, ale byla v rámci tehdy velmi sledovaných úsporných opatření přerušena," uvedl Marek Iliaš, mluvčí Správy dopravní a železniční cesty (SDŽC). Nicméně vše je už jinak a tak se rekonstrukce dostala do fáze finálních příprav. „Tato ve své době výjimečná stavba si ji bez debat zaslouží," říká starosta Jiří Janků a dodává: „Negrelliho viadukt je vstupní branou do Prahy 8 a měl by její návštěvníky vítat. V současnosti je to spíše naopak." Což dokládají i nevzhledné oblouky, které samozřejmě rekonstrukcí rovněž projdou. „Co se týče prostoru mostních oblouků, tak záměr umělců zřídit v obloucích kulturní a kavárenská zařízení koresponduje s obecnou představou SŽDC, která by tomuto ojedinělému dílu ráda vdechla rekonstrukcí novou mízu," souhlasí se starostou Janků i mluvčí SŽDC Marek Iliaš. Oprava Negrelliho viaduktu bude druhá v jeho historii, která se dotkne mostu v celé jeho 1110 metrové délce.

Autor: Petr Štrompf