Díky fotovoltaikám budou školy energeticky soběstačnější v případě, že dojde k nejrůznějším výkyvům či výpadkům. Praha 8 se v tomto směru řadí k neprogresivnějším městským částem.

"V současné době máme rozpracováno, popřípadě v určité fázi realizace, 18 fotovoltaických elektráren, které jsou umístěny na střechách základních a mateřských škol zřízených městskou částí Praha 8. Osm jich je před dokončením," řekl Matěj Fichtner, místostarosta MČ Praha 8.

Mezi školy, které se budou moci brzy fotovoltaickými elektrárnami pyšnit je například ZŠ a MŠ Na Slovance nebo ZŠ Burešova, na které měsíční zálohy dosahují téměř čtvrt milionu korun. Peníze ušetřené za energie může pak městská část investovat do dalších potřeb škol a školek.

Podle vyjádření Prahy 8 se cena stavby fotovoltaické elektrárny pohybuje mezi třemi až sedmi miliony korun a jsou částečně podporovány státem.

"Cílem tohoto projektu je, abychom poskytli městské části určitou odolnost proti tomu, aby se dostala potenciálně do situace, kdy by výdaje na elektrickou energii byly neudržitelné. Toto nám poskytuje určitou jistotu. Fotovoltaické elektrárny chceme postupně osadit na všechny budovy městské části, kde to bude možné a vhodné." dodal Matěj Fichtner, místostarosta MČ Praha 8.