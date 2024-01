Sídliště bylo navrhováno jako chlouba tehdejšího stavitelství na přelomu padesátých a šedesátých let. Hlavní éra stavební činnosti a otevírání nových domů zde spadá do období mezi lety 1961 a 1967. Vedle samotných domů zde došlo i na vybudování občanské vybavenosti: školky s tehdy nezbytnými jeslemi, školy či okrskového střediska.

Sídliště vznikalo i jako experiment s cílem ověřit některé architektonické a urbanistické koncepty. Mimo jiné šlo o výstavbu domů z nového typu velkoplošných panelů s možností různých úprav interiéru pomocí příček, ale také vytvoření relativně soběstačné čtvrti, schopné fungovat jako „město ve městě“. Nechyběl důraz na zeleň – či také oddělení chodců od silnice a vedení pěšího provozu středem zástavby.

Místostarosta pro územní rozvoj Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) k tomu podotýká, že v době vzniku byla Invalidovna skutečně nazývána experimentálním sídlištěm. A průlomová proměna se zde podle něj zvažuje i dnes. Po spolupráci s občany navrhují architekti z ateliéru ven.ku rozvojovou studii, která načrtává možnost budoucí proměny sídliště.

Stěžejním prvkem je nový „experiment“ s vytvořením sídlištních předzahrádek. Co je tím míněno, vysvětluje za radnici Prahy 8 vedoucí oddělení komunikace Martin Šalek: „Architekti pracují s myšlenkou vytvořit v návaznosti na bytové domy polosoukromé plochy, tedy prostory bez přístupu veřejnosti, které by sloužily pro obyvatele jednotlivých domů nebo celků.“

Místní by si před domy vytvořili, co je jim milé

Pozemky u domů by nebyly společenstvím vlastníků nebo bytovým družstvům prodávány, počítá se s nabídkou dlouhodobých pronájmů.

„K volnočasovému užívání nebo drobnému hospodaření,“ vysvětlil Šalek. S tím, že obyvatelům bytových domů by tyto prostory měly nabídnout „měkkou hranici mezi soukromým bytem a veřejným prostorem“.

Počítá se s možností vysazovat zeleň poskytující stín, s vytvářením různých forem posezení, zřízením herních či cvičebních prvků, ale třeba i společným grilováním či drobným hospodařením v rámci místní komunity a sousedského setkávání.

To vše by si zajistili sami obyvatelé – s tím, že městská část Praha 8 určí pravidla, jak by to mělo vypadat; co se smí a co nemůže. Včetně určení charakteru oplocení, stanovení možností pro drobné stavby, ale třeba i výběr vhodných stromů a keřů.

Zda to místní takto chtějí, má ukázat vyhodnocení uspořádané ankety. V nedávné minulosti nicméně lidé po zlepšení podmínek pro rozvoj komunitního života volali poměrně slyšitelně.